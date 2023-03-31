https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862072156.html
Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию
Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию
Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:35
2023-03-31T11:35
2023-03-31T11:44
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 мар - РИА Новости. Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту."Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов, для последующего переворота в Белоруссии. Придет время - мы вам выложим это все,.. они (Запад - ред.) готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения нашей страны", - заявил Лукашенко.Президент отметил, что запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их не жалко использовать. Одновременно с этим на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения, пытаются создать ячейки для координации протестных действий, передают деньги и вооружение.
https://ria.ru/20230331/lukashenko-1862067727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию
Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию для уничтожения страны