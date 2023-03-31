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Лукашенко рассказал о главной теме послания к народу и парламенту - РИА Новости, 31.03.2023
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11:08 31.03.2023 (обновлено: 11:18 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862057613.html
Лукашенко рассказал о главной теме послания к народу и парламенту
Лукашенко рассказал о главной теме послания к народу и парламенту - РИА Новости, 31.03.2023
Лукашенко рассказал о главной теме послания к народу и парламенту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной темой послания к народу и парламенту будет вопрос об условиях сохранения суверенитета: никогда в... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:08
2023-03-31T11:18
в мире
белоруссия
александр лукашенко
минск
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной темой послания к народу и парламенту будет вопрос об условиях сохранения суверенитета: никогда в истории он не стоял так остро."Тема нашего сегодняшнего мероприятия – условия сохранения суверенитета и независимости. Почему я выношу на суждение многих миллионов наших граждан именно эту тему? Все очень просто: никогда раньше в истории нашей страны, особенно нашей независимой Беларуси, не стоял так остро (такой – ред.) вопрос, как суверенитет и независимость. Никогда еще в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить, мягко говоря, особое внимание сохранению суверенитета и независимости страны", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск
Лукашенко рассказал о главной теме послания к народу и парламенту

Лукашенко: главной темой послания к народу будет вопрос о сохранении суверенитета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной темой послания к народу и парламенту будет вопрос об условиях сохранения суверенитета: никогда в истории он не стоял так остро.
"Тема нашего сегодняшнего мероприятия – условия сохранения суверенитета и независимости. Почему я выношу на суждение многих миллионов наших граждан именно эту тему? Все очень просто: никогда раньше в истории нашей страны, особенно нашей независимой Беларуси, не стоял так остро (такой – ред.) вопрос, как суверенитет и независимость. Никогда еще в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить, мягко говоря, особое внимание сохранению суверенитета и независимости страны", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту.
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