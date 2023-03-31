https://ria.ru/20230331/belorussiya-1862057613.html

Лукашенко рассказал о главной теме послания к народу и парламенту

Лукашенко рассказал о главной теме послания к народу и парламенту - РИА Новости, 31.03.2023

Лукашенко рассказал о главной теме послания к народу и парламенту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной темой послания к народу и парламенту будет вопрос об условиях сохранения суверенитета: никогда в... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:08

2023-03-31T11:08

2023-03-31T11:18

в мире

белоруссия

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 31 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главной темой послания к народу и парламенту будет вопрос об условиях сохранения суверенитета: никогда в истории он не стоял так остро."Тема нашего сегодняшнего мероприятия – условия сохранения суверенитета и независимости. Почему я выношу на суждение многих миллионов наших граждан именно эту тему? Все очень просто: никогда раньше в истории нашей страны, особенно нашей независимой Беларуси, не стоял так остро (такой – ред.) вопрос, как суверенитет и независимость. Никогда еще в истории мы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить, мягко говоря, особое внимание сохранению суверенитета и независимости страны", - сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу в Минске с посланием к народу и парламенту.

https://ria.ru/20230308/belorussiya-1856517357.html

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минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск