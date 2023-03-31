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Центробанк ОАЭ отзывает лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби - РИА Новости, 31.03.2023
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11:08 31.03.2023 (обновлено: 11:21 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/bank-1862057729.html
Центробанк ОАЭ отзывает лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби
Центробанк ОАЭ отзывает лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби - РИА Новости, 31.03.2023
Центробанк ОАЭ отзывает лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби
Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов принял решение отозвать лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби, говорится в релизе регулятора. РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T11:08
2023-03-31T11:21
экономика
оаэ
мтс
центральный банк рф (цб рф)
абу-даби
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов принял решение отозвать лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби, говорится в релизе регулятора. "Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС-Банка, а также с учетом санкционных рисков", — уточнили в ЦБ. Финорганизации нужно будет свернуть свою деятельность в течение полугода со дня принятия этого решения под надзором центрального банка, и закрыть "дочку", говорится там же. В ЦБ ОАЭ добавили, что в период ликвидации филиалу запретят открывать новые счета и проводить операции, за исключением погашения ранее взятых обязательств. Использование банком платежных систем ЦБ ограничат этими целями. В феврале центробанк ОАЭ разместил у себя на сайте информацию о том, что МТС-банк получил банковскую лицензию в этой стране. В качестве головного офиса указывался Абу-Даби. Тогда выдачу лицензии в самом МТС-банке оставили без комментариев. Позднее банк начал совершать внутрибанковские переводы на счета физических лиц в свой филиал в ОАЭ в рублях и дирхамах, это стало известно из материалов, опубликованных на сайте кредитной организации.
https://ria.ru/20230330/raiffeisen-1861828096.html
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экономика, оаэ, мтс, центральный банк рф (цб рф), абу-даби, санкции в отношении россии, россия
Экономика, ОАЭ, МТС, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Абу-Даби, Санкции в отношении России, Россия
Центробанк ОАЭ отзывает лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби

Центробанк ОАЭ отзывает лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби из-за санкционных рисков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВывеска на офисе компании "МТС" в Москве
Вывеска на офисе компании МТС в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вывеска на офисе компании "МТС" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов принял решение отозвать лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби, говорится в релизе регулятора.
"Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС-Банка, а также с учетом санкционных рисков", — уточнили в ЦБ.
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Финорганизации нужно будет свернуть свою деятельность в течение полугода со дня принятия этого решения под надзором центрального банка, и закрыть "дочку", говорится там же.
В ЦБ ОАЭ добавили, что в период ликвидации филиалу запретят открывать новые счета и проводить операции, за исключением погашения ранее взятых обязательств. Использование банком платежных систем ЦБ ограничат этими целями.
В феврале центробанк ОАЭ разместил у себя на сайте информацию о том, что МТС-банк получил банковскую лицензию в этой стране. В качестве головного офиса указывался Абу-Даби. Тогда выдачу лицензии в самом МТС-банке оставили без комментариев. Позднее банк начал совершать внутрибанковские переводы на счета физических лиц в свой филиал в ОАЭ в рублях и дирхамах, это стало известно из материалов, опубликованных на сайте кредитной организации.
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ЭкономикаОАЭМТСЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Абу-ДабиСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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