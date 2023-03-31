https://ria.ru/20230331/bank-1862057729.html

Центробанк ОАЭ отзывает лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби

Центробанк ОАЭ отзывает лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби - РИА Новости, 31.03.2023

Центробанк ОАЭ отзывает лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби

Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов принял решение отозвать лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби, говорится в релизе регулятора. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T11:08

2023-03-31T11:08

2023-03-31T11:21

экономика

оаэ

мтс

центральный банк рф (цб рф)

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов принял решение отозвать лицензию филиала МТС-банка в Абу-Даби, говорится в релизе регулятора. "Это решение принято после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС-Банка, а также с учетом санкционных рисков", — уточнили в ЦБ. Финорганизации нужно будет свернуть свою деятельность в течение полугода со дня принятия этого решения под надзором центрального банка, и закрыть "дочку", говорится там же. В ЦБ ОАЭ добавили, что в период ликвидации филиалу запретят открывать новые счета и проводить операции, за исключением погашения ранее взятых обязательств. Использование банком платежных систем ЦБ ограничат этими целями. В феврале центробанк ОАЭ разместил у себя на сайте информацию о том, что МТС-банк получил банковскую лицензию в этой стране. В качестве головного офиса указывался Абу-Даби. Тогда выдачу лицензии в самом МТС-банке оставили без комментариев. Позднее банк начал совершать внутрибанковские переводы на счета физических лиц в свой филиал в ОАЭ в рублях и дирхамах, это стало известно из материалов, опубликованных на сайте кредитной организации.

https://ria.ru/20230330/raiffeisen-1861828096.html

https://ria.ru/20230330/mts-1861727010.html

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экономика, оаэ, мтс, центральный банк рф (цб рф), абу-даби, санкции в отношении россии, россия