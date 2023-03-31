https://ria.ru/20230331/argentina-1862007181.html
Аргентина начала отказывать россиянам в продлении туристического статуса
Аргентина начала отказывать россиянам в продлении туристического статуса - РИА Новости, 31.03.2023
Аргентина начала отказывать россиянам в продлении туристического статуса
Миграционные власти Аргентины начали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство, пока... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T03:59
2023-03-31T03:59
2023-03-31T10:16
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БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар – РИА Новости. Миграционные власти Аргентины начали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство, пока речь идет о нескольких десятках случаев, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России Георгий Полин.Уже несколько дней в чатах для россиян, проживающих в Аргентине или желающих приехать в страну, обсуждаются случаи отказа в продлении так называемого "туристического пребывания". Иностранные туристы, приезжающие в Аргентину, после трех месяцев нахождения в стране могут обратиться за такой опцией к миграционным службам.Отказы аргентинские власти, по его словам, обосновывают двусторонним соглашением о безвизовых поездках, согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут пребывать в Аргентине без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, а для пребывания сверх установленного срока, равно как и для работы и ведения бизнеса, необходимо получить визу.Аргументы АргентиныХодатайства приехавших в безвизовом порядке россиян в некоторых случаях отклоняются с указанием на "необходимость предварительного получения визы в аргентинском консульстве".Дипломат указал на дискриминационный подход аргентинских властей, поскольку граждане других стран, имеющих безвизовый режим с этим государством, с такими проблемами не сталкиваются. "В последние месяцы же "на слуху" почти исключительно российские граждане. Думаем, ситуация требует еще некоторого анализа и наблюдений", - добавил он.Второй аргумент – это позиция аргентинских консульств, например, посольства Аргентины в Москве. Полин рассказал, что на вопросы граждан о "получении иммиграционной визы" даются ответы с разъяснениями, что "иммиграционная программа в Аргентину в настоящее время закрыта", при этом оформляются учебные и рабочие визы, а по остальным поводам – рекомендуется въезжать в Аргентину в безвизовом порядке и оформляться в национальном управлении миграции."Так называемых "виз для родов" в Аргентину не существует, по информации наших партнеров. Возможно, их аналогом могла бы стать виза "на лечение", выдаваемая на основе договора с аргентинской клиникой, однако нам не знакомы случаи получения таких виз россиянами: вопрос скорее лежит в теоретической плоскости", - сказал консул. Кроме того, исходя из конституции Аргентины, международные договоры стоят выше национальных законов. Российско-аргентинское соглашение о безвизовых поездках является международным договором, а значит аргентинский закон о миграции не имеет над соглашением приоритета, отметил дипломат."Если в 2009 году двустороннее соглашение заключалось в первую очередь для стимулирования взаимных туристических обменов, то все же в его тексте формулировка "турист", "туристический" не упоминается ни разу. Таким образом, россияне въезжают в Аргентину в безвизовом режиме, но необязательно с исключительно туристическими целями, что им порой пытаются "приписать" миграционные власти, когда выносят решения об отказе в ВНЖ или предписания покинуть территорию страны", - сказал Полин.В феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.
https://ria.ru/20230330/vizy-1861923528.html
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аргентина, россия, москва, новости - туризм, туризм, туристы
Аргентина, Россия, Москва, Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Аргентина начала отказывать россиянам в продлении туристического статуса
Российское посольство сообщило, что Аргентина массово отказывает россиянам в ВНЖ
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар – РИА Новости. Миграционные власти Аргентины начали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство, пока речь идет о нескольких десятках случаев, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России Георгий Полин.
Уже несколько дней в чатах для россиян, проживающих в Аргентине или желающих приехать в страну, обсуждаются случаи отказа в продлении так называемого "туристического пребывания". Иностранные туристы, приезжающие в Аргентину, после трех месяцев нахождения в стране могут обратиться за такой опцией к миграционным службам.
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"Находимся в курсе ситуации с участившейся практикой аргентинского миграционного управления вынесения отрицательных решений по продлению так называемого туристического пребывания вновь приехавшим сюда российским гражданам, отказа в оформлении им видов на жительство (и даже отмены ранее уже выданных), а также в вынесения предписаний покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой инициирования процедуры депортации", - сказал Полин.
Отказы аргентинские власти, по его словам, обосновывают двусторонним соглашением о безвизовых поездках, согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут пребывать в Аргентине без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, а для пребывания сверх установленного срока, равно как и для работы и ведения бизнеса, необходимо получить визу.
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Ходатайства приехавших в безвизовом порядке россиян в некоторых случаях отклоняются с указанием на "необходимость предварительного получения визы в аргентинском консульстве".
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"Такой аргумент имеет, на наш взгляд, некоторые "слабые места". Во-первых, с учетом того, что внутреннее аргентинское законодательство позволяет смену миграционного статуса после въезда (иностранцы могут заезжать и заезжали в качестве, например, туристов, а затем получали ВНЖ по учебе, работе, браку, рождению ребенка и т.д.)", - отметил Полин.
Дипломат указал на дискриминационный подход аргентинских властей, поскольку граждане других стран, имеющих безвизовый режим с этим государством, с такими проблемами не сталкиваются. "В последние месяцы же "на слуху" почти исключительно российские граждане. Думаем, ситуация требует еще некоторого анализа и наблюдений", - добавил он.
Второй аргумент – это позиция аргентинских консульств, например, посольства Аргентины в Москве
. Полин рассказал, что на вопросы граждан о "получении иммиграционной визы" даются ответы с разъяснениями, что "иммиграционная программа в Аргентину в настоящее время закрыта", при этом оформляются учебные и рабочие визы, а по остальным поводам – рекомендуется въезжать в Аргентину в безвизовом порядке и оформляться в национальном управлении миграции.
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"Так называемых "виз для родов" в Аргентину не существует, по информации наших партнеров. Возможно, их аналогом могла бы стать виза "на лечение", выдаваемая на основе договора с аргентинской клиникой, однако нам не знакомы случаи получения таких виз россиянами: вопрос скорее лежит в теоретической плоскости", - сказал консул.
Кроме того, исходя из конституции Аргентины, международные договоры стоят выше национальных законов. Российско-аргентинское соглашение о безвизовых поездках является международным договором, а значит аргентинский закон о миграции не имеет над соглашением приоритета, отметил дипломат.
"Если в 2009 году двустороннее соглашение заключалось в первую очередь для стимулирования взаимных туристических обменов, то все же в его тексте формулировка "турист", "туристический" не упоминается ни разу. Таким образом, россияне въезжают в Аргентину в безвизовом режиме, но необязательно с исключительно туристическими целями, что им порой пытаются "приписать" миграционные власти, когда выносят решения об отказе в ВНЖ или предписания покинуть территорию страны", - сказал Полин.
В феврале власти Аргентины задержали в аэропорту шесть беременных россиянок и пытались отказать им во въезде. Миграционная служба подозревала, что заявленная женщинами цель визита была ложной. Однако россиянкам удалось опротестовать решение службы в суде. Миграционная служба Аргентины также начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребенка, но не оставшихся жить в стране.
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