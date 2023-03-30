https://ria.ru/20230330/zhurnalisty-1861974696.html

США не призывают СМИ отзывать журналистов из России, заявил Белый дом

США не призывают СМИ отзывать журналистов из России, заявил Белый дом - РИА Новости, 30.03.2023

США не призывают СМИ отзывать журналистов из России, заявил Белый дом

Власти США после ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича призывают американцев покинуть Россию, но не уговаривают СМИ отзывать оттуда своих... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:02

2023-03-30T20:02

2023-03-30T20:02

в мире

россия

сша

екатеринбург

джон кирби

дмитрий песков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Власти США после ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича призывают американцев покинуть Россию, но не уговаривают СМИ отзывать оттуда своих сотрудников, осознавая, что риск является неотъемлемой частью их работы, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Это, по словам Кирби, не отменяет "нашей глубокой обеспокоенности" по поводу присутствия американцев в России. Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230330/blinken-1861965325.html

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сша

екатеринбург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, екатеринбург, джон кирби, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), администрация президента сша