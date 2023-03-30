США не призывают СМИ отзывать журналистов из России, заявил Белый дом
Белый дом: власти США после ареста Гершковича не призывают отзывать журналистов из России
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Власти США после ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича призывают американцев покинуть Россию, но не уговаривают СМИ отзывать оттуда своих сотрудников, осознавая, что риск является неотъемлемой частью их работы, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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"Мне ничего не известно о том, чтобы СМИ предлагали отзывать своих журналистов из Москвы. Мы понимаем, что у вас важная работа. Выполняя ее, вы готовы и должны принимать риски. Мы это уважаем", - сказал он на брифинге для СМИ.
Это, по словам Кирби, не отменяет "нашей глубокой обеспокоенности" по поводу присутствия американцев в России.
Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".