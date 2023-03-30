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Госдеп заявил о работе над организацией консульского доступа к Гершковичу
Госдеп заявил о работе над организацией консульского доступа к Гершковичу - РИА Новости, 30.03.2023
Госдеп заявил о работе над организацией консульского доступа к Гершковичу
Весь госдепартамент работает над организацией консульского доступа к арестованному в России американскому журналисту Эвана Гершковича и считает, что добиться... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:19
2023-03-30T21:19
2023-03-30T21:31
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Весь госдепартамент работает над организацией консульского доступа к арестованному в России американскому журналисту Эвана Гершковича и считает, что добиться этого можно будет за несколько дней, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель."Самая прискорбная часть этого заключается в административных процедурах и требованиях безопасности, которые есть в России. На то, чтобы это случилось, может уйти потенциально несколько дней", - сказал он на брифинге для СМИ."Весь госдепартамент работает по нескольким направлениям, чтобы это устроить", - добавил Патель.Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.В WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
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в мире, государственный департамент сша, the wall street journal, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), екатеринбург
В мире, Государственный департамент США, The Wall Street Journal, Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Екатеринбург
Госдеп заявил о работе над организацией консульского доступа к Гершковичу
Госдеп заявил о работе над организацией консульского доступа к журналисту WSJ Гершковичу
ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Весь госдепартамент работает над организацией консульского доступа к арестованному в России американскому журналисту Эвана Гершковича и считает, что добиться этого можно будет за несколько дней, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель.
"Самая прискорбная часть этого заключается в административных процедурах и требованиях безопасности, которые есть в России. На то, чтобы это случилось, может уйти потенциально несколько дней", - сказал он на брифинге для СМИ.
Байдена проинформировали о ситуации с арестом журналиста WSJ
"Весь госдепартамент работает по нескольким направлениям, чтобы это устроить", - добавил Патель.
Ранее в четверг ФСБ
РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге
по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы
арестовал его на два месяца.
В WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.
Вопрос об обмене задержанного журналиста WSJ пока не стоит, заявил Рябков