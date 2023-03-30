https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861984488.html

Госдеп заявил о работе над организацией консульского доступа к Гершковичу

Госдеп заявил о работе над организацией консульского доступа к Гершковичу - РИА Новости, 30.03.2023

Госдеп заявил о работе над организацией консульского доступа к Гершковичу

Весь госдепартамент работает над организацией консульского доступа к арестованному в России американскому журналисту Эвана Гершковича и считает, что добиться... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T21:19

2023-03-30T21:19

2023-03-30T21:31

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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Весь госдепартамент работает над организацией консульского доступа к арестованному в России американскому журналисту Эвана Гершковича и считает, что добиться этого можно будет за несколько дней, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель."Самая прискорбная часть этого заключается в административных процедурах и требованиях безопасности, которые есть в России. На то, чтобы это случилось, может уйти потенциально несколько дней", - сказал он на брифинге для СМИ."Весь госдепартамент работает по нескольким направлениям, чтобы это устроить", - добавил Патель.Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца.В WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения.

https://ria.ru/20230330/arest-1861970420.html

https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html

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в мире, государственный департамент сша, the wall street journal, россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), екатеринбург