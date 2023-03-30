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Арестованному американскому журналисты WSJ обеспечили консульский доступ - РИА Новости, 30.03.2023
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19:52 30.03.2023 (обновлено: 19:56 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861972742.html
Арестованному американскому журналисты WSJ обеспечили консульский доступ
Арестованному американскому журналисты WSJ обеспечили консульский доступ - РИА Новости, 30.03.2023
Арестованному американскому журналисты WSJ обеспечили консульский доступ
Арестованному корреспонденту WSJ американцу Эвану Гершковичу обеспечен консульский доступ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T19:52
2023-03-30T19:56
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
россия
екатеринбург
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 мар-РИА новости. Арестованному корреспонденту WSJ американцу Эвану Гершковичу обеспечен консульский доступ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на вопрос, обеспечен ли консульский доступ арестованному, она указала: "да". Каких -либо деталей к сказанному она не привела.ФСБ пресекла противоправную деятельность корреспондента Wall Street Journal, американского гражданина Эвана Гершковича. Он задержан в Екатеринбурге, возбуждено дело о шпионаже.Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230330/blinken-1861965325.html
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Наталья Макарова
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире, россия, екатеринбург, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, the wall street journal
Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, В мире, Россия, Екатеринбург, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, The Wall Street Journal
Арестованному американскому журналисты WSJ обеспечили консульский доступ

Захарова: арестованному американскому журналисты WSJ обеспечили консульский доступ

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар-РИА новости. Арестованному корреспонденту WSJ американцу Эвану Гершковичу обеспечен консульский доступ, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на вопрос, обеспечен ли консульский доступ арестованному, она указала: "да". Каких -либо деталей к сказанному она не привела.
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ФСБ пресекла противоправную деятельность корреспондента Wall Street Journal, американского гражданина Эвана Гершковича. Он задержан в Екатеринбурге, возбуждено дело о шпионаже.
Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ миреРоссияЕкатеринбургДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваThe Wall Street Journal
 
 
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