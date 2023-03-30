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Заседание суда по аресту журналиста WSJ пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 30.03.2023
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15:13 30.03.2023 (обновлено: 15:19 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861869307.html
Заседание суда по аресту журналиста WSJ пройдет в закрытом режиме
Заседание суда по аресту журналиста WSJ пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 30.03.2023
Заседание суда по аресту журналиста WSJ пройдет в закрытом режиме
Лефортовский суд Москвы в закрытом от прессы режиме начал рассматривать ходатайство ФСБ об аресте журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:13
2023-03-30T15:19
происшествия
россия
the wall street journal
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в закрытом от прессы режиме начал рассматривать ходатайство ФСБ об аресте журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.Гершковича завели в зал, но журналистам не дали возможности сделать фотографии задержанного - прессу изолировали на другом этаже. Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.Проведение заседаний в закрытом режиме - распространенная практика по делам, касающимся государственной тайны.Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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Варвара Скокшина
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происшествия, россия, the wall street journal
Происшествия, Россия, The Wall Street Journal
Заседание суда по аресту журналиста WSJ пройдет в закрытом режиме

Заседание суда по аресту журналиста WSJ Гершковича пройдет в закрытом режиме

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в закрытом от прессы режиме начал рассматривать ходатайство ФСБ об аресте журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.
Гершковича завели в зал, но журналистам не дали возможности сделать фотографии задержанного - прессу изолировали на другом этаже. Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Проведение заседаний в закрытом режиме - распространенная практика по делам, касающимся государственной тайны.
Ранее в четверг ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.
По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
СМИ: в Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России
27 марта, 11:51
 
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