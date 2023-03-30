https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861817735.html
В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ
В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ - РИА Новости, 30.03.2023
В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ
Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, заявила официальный... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:47
2023-03-30T12:47
2023-03-30T13:03
россия
происшествия
the wall street journal
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку"", - написала она в своем Telegram канале.Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба.
https://ria.ru/20230328/shpionazh-1861309961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, the wall street journal
Россия, Происшествия, The Wall Street Journal
В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ
МИД: сотрудник WSJ в Екатеринбурге занимался тем, что не имеет отношения к журналистике