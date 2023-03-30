https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861817735.html

В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ

В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ - РИА Новости, 30.03.2023

В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ

Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, заявила официальный... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:47

2023-03-30T12:47

2023-03-30T13:03

россия

происшествия

the wall street journal

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку"", - написала она в своем Telegram канале.Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба.

https://ria.ru/20230328/shpionazh-1861309961.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия, the wall street journal