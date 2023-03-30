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В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ - РИА Новости, 30.03.2023
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12:47 30.03.2023 (обновлено: 13:03 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861817735.html
В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ
В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ - РИА Новости, 30.03.2023
В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ
Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, заявила официальный... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:47
2023-03-30T13:03
россия
происшествия
the wall street journal
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку"", - написала она в своем Telegram канале.Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба.
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россия, происшествия, the wall street journal
Россия, Происшествия, The Wall Street Journal
В МИД отреагировали на задержание журналиста WSJ

МИД: сотрудник WSJ в Екатеринбурге занимался тем, что не имеет отношения к журналистике

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку"", - написала она в своем Telegram канале.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба.
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