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WSJ обеспокоена безопасностью задержанного в России журналиста - РИА Новости, 30.03.2023
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12:35 30.03.2023 (обновлено: 13:14 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861812489.html
WSJ обеспокоена безопасностью задержанного в России журналиста
WSJ обеспокоена безопасностью задержанного в России журналиста - РИА Новости, 30.03.2023
WSJ обеспокоена безопасностью задержанного в России журналиста
Wall Street Journal выразила обеспокоенность безопасностью задержанного в Екатеринбурге журналиста Эвана Гершковича. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:35
2023-03-30T13:14
россия
екатеринбург
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
the wall street journal
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Wall Street Journal выразила обеспокоенность безопасностью задержанного в Екатеринбурге журналиста Эвана Гершковича. Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба. "Wall Street Journal сильно беспокоится о безопасности Гершковича", - говорится в заявлении газеты, опубликованном в материале на сайте. Издание подтвердило, что Гершкович работал в московском бюро.
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россия
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россия, екатеринбург, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, the wall street journal
Россия, Екатеринбург, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, The Wall Street Journal
WSJ обеспокоена безопасностью задержанного в России журналиста

WSJ: задержание журналиста Эвана Гершковича в России за шпионаж вызывает обеспокоенность

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Wall Street Journal выразила обеспокоенность безопасностью задержанного в Екатеринбурге журналиста Эвана Гершковича.
Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба.
"Wall Street Journal сильно беспокоится о безопасности Гершковича", - говорится в заявлении газеты, опубликованном в материале на сайте.
Издание подтвердило, что Гершкович работал в московском бюро.
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РоссияЕкатеринбургСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияThe Wall Street Journal
 
 
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