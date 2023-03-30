https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861812489.html

WSJ обеспокоена безопасностью задержанного в России журналиста

WSJ обеспокоена безопасностью задержанного в России журналиста - РИА Новости, 30.03.2023

WSJ обеспокоена безопасностью задержанного в России журналиста

Wall Street Journal выразила обеспокоенность безопасностью задержанного в Екатеринбурге журналиста Эвана Гершковича. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:35

2023-03-30T12:35

2023-03-30T13:14

россия

екатеринбург

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

the wall street journal

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Wall Street Journal выразила обеспокоенность безопасностью задержанного в Екатеринбурге журналиста Эвана Гершковича. Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба. "Wall Street Journal сильно беспокоится о безопасности Гершковича", - говорится в заявлении газеты, опубликованном в материале на сайте. Издание подтвердило, что Гершкович работал в московском бюро.

https://ria.ru/20230325/ssha-1860540716.html

россия

екатеринбург

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, екатеринбург, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, the wall street journal