https://ria.ru/20230330/zemletryasenie-1861981076.html

На побережье Чили произошло землетрясение

На побережье Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 30.03.2023

На побережье Чили произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T20:45

2023-03-30T20:45

2023-03-30T20:51

в мире

чили

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр.По предварительным данным, толчки были зафиксированы в 14.33 (20.33 мск) на глубине 15 километров в центральной части страны.О разрушениях и возможных пострадавших пока не сообщается.

https://ria.ru/20230328/zemletryasenie-1861222284.html

чили

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в мире, чили