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На побережье Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 30.03.2023
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20:45 30.03.2023 (обновлено: 20:51 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zemletryasenie-1861981076.html
На побережье Чили произошло землетрясение
На побережье Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 30.03.2023
На побережье Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T20:45
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в мире
чили
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр.По предварительным данным, толчки были зафиксированы в 14.33 (20.33 мск) на глубине 15 километров в центральной части страны.О разрушениях и возможных пострадавших пока не сообщается.
https://ria.ru/20230328/zemletryasenie-1861222284.html
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в мире, чили
В мире, Чили
На побережье Чили произошло землетрясение

На побережье Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

© РИА Новости / Игнасио Амикони | Перейти в медиабанкЧили
Чили - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Игнасио Амикони
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр.
По предварительным данным, толчки были зафиксированы в 14.33 (20.33 мск) на глубине 15 километров в центральной части страны.
О разрушениях и возможных пострадавших пока не сообщается.
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