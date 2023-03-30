https://ria.ru/20230330/zemletryasenie-1861981076.html
На побережье Чили произошло землетрясение
На побережье Чили произошло землетрясение - РИА Новости, 30.03.2023
На побережье Чили произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T20:45
2023-03-30T20:45
2023-03-30T20:51
в мире
чили
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 зарегистрировано на побережье Чили, сообщил национальный сейсмологический центр.По предварительным данным, толчки были зафиксированы в 14.33 (20.33 мск) на глубине 15 километров в центральной части страны.О разрушениях и возможных пострадавших пока не сообщается.
https://ria.ru/20230328/zemletryasenie-1861222284.html
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в мире, чили
На побережье Чили произошло землетрясение
На побережье Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3