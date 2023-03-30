"Ты втираешь всем очки": слова Зеленского об Украине разозлили британцев
Читатели The Times предрекли Украине судьбу Афганистана после признания Зеленского
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского, что Киев может проиграть, если страна потеряет военную поддержку в случае прихода республиканцев к власти в Соединенных Штатах.
В интервью Associated Press Зеленский заявил, что в США действительно понимают, что Украина не победит, если Вашингтон перестанет ей помогать.
"Зеленский наконец-то прозрел. После выборов 2024 года Украину забудут точно так же, как Афганистан, откуда Джо Байден убрался за 24 часа. Зеленскому пора изучить китайский мирный план и спасти свою страну", — отметил Krishan D Ralleigh.
"Единственный способ закончить этот конфликт — переговоры. Украина не выиграет без прямого вмешательства НАТО, а этому не бывать", — прокомментировал F Rogers.
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"Рад видеть, что марионетка Байдена чуть ли не в открытую признала, что это опосредованная война США с Россией. Зеленский должен поскорее усесться за стол переговоров, пока Москва не выдвинула новых требований", — написал Alistair Moore.
"Трамп действительно может вернуться в 2024 году, и тогда, быть может, США прекратят свои бессмысленные нападки на Россию. ЕС — всего лишь пешка в американской внешней политике", — указал Geoffrey Bastin.
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"Не переживай, Зеля! Ты втираешь всем очки, и Штаты тоже. Тут вы квиты!" — пошутил P Arnesen.
Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".
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