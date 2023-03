https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861821749.html

"Ты втираешь всем очки": слова Зеленского об Украине разозлили британцев

"Ты втираешь всем очки": слова Зеленского об Украине разозлили британцев - РИА Новости, 30.03.2023

"Ты втираешь всем очки": слова Зеленского об Украине разозлили британцев

Читатели британской газеты The Times раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского, что Киев может проиграть, если страна потеряет военную... РИА Новости, 30.03.2023

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского, что Киев может проиграть, если страна потеряет военную поддержку в случае прихода республиканцев к власти в Соединенных Штатах.В интервью Associated Press Зеленский заявил, что в США действительно понимают, что Украина не победит, если Вашингтон перестанет ей помогать."Зеленский наконец-то прозрел. После выборов 2024 года Украину забудут точно так же, как Афганистан, откуда Джо Байден убрался за 24 часа. Зеленскому пора изучить китайский мирный план и спасти свою страну", — отметил Krishan D Ralleigh."Единственный способ закончить этот конфликт — переговоры. Украина не выиграет без прямого вмешательства НАТО, а этому не бывать", — прокомментировал F Rogers."Трамп действительно может вернуться в 2024 году, и тогда, быть может, США прекратят свои бессмысленные нападки на Россию. ЕС — всего лишь пешка в американской внешней политике", — указал Geoffrey Bastin.Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

