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"Ты втираешь всем очки": слова Зеленского об Украине разозлили британцев - РИА Новости, 30.03.2023
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12:58 30.03.2023 (обновлено: 15:44 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861821749.html
"Ты втираешь всем очки": слова Зеленского об Украине разозлили британцев
"Ты втираешь всем очки": слова Зеленского об Украине разозлили британцев - РИА Новости, 30.03.2023
"Ты втираешь всем очки": слова Зеленского об Украине разозлили британцев
Читатели британской газеты The Times раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского, что Киев может проиграть, если страна потеряет военную... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:58
2023-03-30T15:44
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
нато
евросоюз
джо байден
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского, что Киев может проиграть, если страна потеряет военную поддержку в случае прихода республиканцев к власти в Соединенных Штатах.В интервью Associated Press Зеленский заявил, что в США действительно понимают, что Украина не победит, если Вашингтон перестанет ей помогать."Зеленский наконец-то прозрел. После выборов 2024 года Украину забудут точно так же, как Афганистан, откуда Джо Байден убрался за 24 часа. Зеленскому пора изучить китайский мирный план и спасти свою страну", — отметил Krishan D Ralleigh."Единственный способ закончить этот конфликт — переговоры. Украина не выиграет без прямого вмешательства НАТО, а этому не бывать", — прокомментировал F Rogers."Трамп действительно может вернуться в 2024 году, и тогда, быть может, США прекратят свои бессмысленные нападки на Россию. ЕС — всего лишь пешка в американской внешней политике", — указал Geoffrey Bastin.Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861754616.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, нато, евросоюз, джо байден
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Джо Байден
"Ты втираешь всем очки": слова Зеленского об Украине разозлили британцев

Читатели The Times предрекли Украине судьбу Афганистана после признания Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского, что Киев может проиграть, если страна потеряет военную поддержку в случае прихода республиканцев к власти в Соединенных Штатах.
В интервью Associated Press Зеленский заявил, что в США действительно понимают, что Украина не победит, если Вашингтон перестанет ей помогать.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Американский офицер увидел скрытый смысл в словах Зеленского об Артемовске
Вчера, 09:48
"Зеленский наконец-то прозрел. После выборов 2024 года Украину забудут точно так же, как Афганистан, откуда Джо Байден убрался за 24 часа. Зеленскому пора изучить китайский мирный план и спасти свою страну", — отметил Krishan D Ralleigh.
"Единственный способ закончить этот конфликт — переговоры. Украина не выиграет без прямого вмешательства НАТО, а этому не бывать", — прокомментировал F Rogers.
«

"Рад видеть, что марионетка Байдена чуть ли не в открытую признала, что это опосредованная война США с Россией. Зеленский должен поскорее усесться за стол переговоров, пока Москва не выдвинула новых требований", — написал Alistair Moore.

"Трамп действительно может вернуться в 2024 году, и тогда, быть может, США прекратят свои бессмысленные нападки на Россию. ЕС — всего лишь пешка в американской внешней политике", — указал Geoffrey Bastin.
«

"Не переживай, Зеля! Ты втираешь всем очки, и Штаты тоже. Тут вы квиты!" — пошутил P Arnesen.

Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Украина потребовала от мировых энергетических гигантов поделиться прибылью
Вчера, 08:59
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзДжо Байден
 
 
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