Американский офицер увидел скрытый смысл в словах Зеленского об Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа, заявил РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T09:48

2023-03-30T09:48

2023-03-30T11:24

в мире

украина

артемовск

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861502211_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_3ed2bfa7582ad08bfe5ea4ee3e7f51a9.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Накануне Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.Макгрегор считает, что Зеленский сделал такое заявление, готовясь к наступлению, поскольку знает, что российские войска продолжат продвигаться вперед, как только закончится распутица.Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".

украина

артемовск

россия

2023

Новости

в мире, украина, артемовск, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины