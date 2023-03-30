Рейтинг@Mail.ru
Американский офицер увидел скрытый смысл в словах Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 30.03.2023 (обновлено: 11:24 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zelenskiy-1861754616.html
Американский офицер увидел скрытый смысл в словах Зеленского об Артемовске
Американский офицер увидел скрытый смысл в словах Зеленского об Артемовске - РИА Новости, 30.03.2023
Американский офицер увидел скрытый смысл в словах Зеленского об Артемовске
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа, заявил РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T09:48
2023-03-30T11:24
в мире
украина
артемовск
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861502211_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_3ed2bfa7582ad08bfe5ea4ee3e7f51a9.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.Накануне Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.Макгрегор считает, что Зеленский сделал такое заявление, готовясь к наступлению, поскольку знает, что российские войска продолжат продвигаться вперед, как только закончится распутица.Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".
https://ria.ru/20230329/ukraina-1861687005.html
украина
артемовск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861502211_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_cbb3e1cca29a75e2514466c83ed79b61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, артемовск, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Артемовск, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Американский офицер увидел скрытый смысл в словах Зеленского об Артемовске

Полковник Макгрегор: Зеленский признался, что готов жертвовать жизнями тысяч украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Зеленский не осознает, какую общественную катастрофу создал. Он практически говорит, что жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление, что Украина все еще может победить", — указал эксперт.

Накануне Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Макгрегор считает, что Зеленский сделал такое заявление, готовясь к наступлению, поскольку знает, что российские войска продолжат продвигаться вперед, как только закончится распутица.
Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Британцы заговорили о крахе Украины после слов Зеленского об Артемовске
29 марта, 19:34
 
В миреУкраинаАртемовскРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала