Американский офицер увидел скрытый смысл в словах Зеленского об Артемовске
Полковник Макгрегор: Зеленский признался, что готов жертвовать жизнями тысяч украинцев
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press практически признался в том, что готов пожертвовать жизнями тысяч украинцев ради имиджа, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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"Зеленский не осознает, какую общественную катастрофу создал. Он практически говорит, что жертвует десятками тысяч украинских жизней, чтобы создать впечатление, что Украина все еще может победить", — указал эксперт.
Накануне Зеленский в интервью новостному агентству Associated Press заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Макгрегор считает, что Зеленский сделал такое заявление, готовясь к наступлению, поскольку знает, что российские войска продолжат продвигаться вперед, как только закончится распутица.
Как отметило само Associated Press, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".