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Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции - РИА Новости, 30.03.2023
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17:12 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/zasedanie-1861912138.html
Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции
Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции - РИА Новости, 30.03.2023
Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции
Россия в ходе председательства в Совбезе ООН в апреле планирует провести заседание совета по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:12
2023-03-30T17:12
мария захарова
оон
совет безопасности оон
россия
в мире
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия в ходе председательства в Совбезе ООН в апреле планирует провести заседание совета по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. "В апреле Россия начинает председательство в Совете Безопасности ООН... В качестве одного из центральных мероприятий в этот период наша делегация планирует провести 10 апреля заседание Совбеза на тему "Риски, порожденные нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения". В нынешних условиях убеждены в необходимости тщательного анализа последствий несоблюдения контрактных обязательств по так называемому конечному пользователю при поставках военного назначения, равно как и обсуждение путей противодействия подобным деструктивным шагам", - сказала Захарова на брифинге.
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мария захарова, оон, совет безопасности оон, россия, в мире
Мария Захарова, ООН, Совет Безопасности ООН, Россия, В мире
Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции

МИД: Россия проведет заседание Совбеза ООН по нарушениям при экспорте военной продукции

© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН
Подготовка к заседанию Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Julie Jacobson
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия в ходе председательства в Совбезе ООН в апреле планирует провести заседание совета по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН.
"В апреле Россия начинает председательство в Совете Безопасности ООН... В качестве одного из центральных мероприятий в этот период наша делегация планирует провести 10 апреля заседание Совбеза на тему "Риски, порожденные нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения". В нынешних условиях убеждены в необходимости тщательного анализа последствий несоблюдения контрактных обязательств по так называемому конечному пользователю при поставках военного назначения, равно как и обсуждение путей противодействия подобным деструктивным шагам", - сказала Захарова на брифинге.
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