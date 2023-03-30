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Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции
Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции - РИА Новости, 30.03.2023
Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции
Россия в ходе председательства в Совбезе ООН в апреле планирует провести заседание совета по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:12
2023-03-30T17:12
2023-03-30T17:12
мария захарова
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия в ходе председательства в Совбезе ООН в апреле планирует провести заседание совета по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. "В апреле Россия начинает председательство в Совете Безопасности ООН... В качестве одного из центральных мероприятий в этот период наша делегация планирует провести 10 апреля заседание Совбеза на тему "Риски, порожденные нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения". В нынешних условиях убеждены в необходимости тщательного анализа последствий несоблюдения контрактных обязательств по так называемому конечному пользователю при поставках военного назначения, равно как и обсуждение путей противодействия подобным деструктивным шагам", - сказала Захарова на брифинге.
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мария захарова, оон, совет безопасности оон, россия, в мире
Мария Захарова, ООН, Совет Безопасности ООН, Россия, В мире
Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции
МИД: Россия проведет заседание Совбеза ООН по нарушениям при экспорте военной продукции