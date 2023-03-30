https://ria.ru/20230330/zasedanie-1861912138.html

Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции

Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции - РИА Новости, 30.03.2023

Россия проведет заседание Совбеза ООН по экспорту военной продукции

Россия в ходе председательства в Совбезе ООН в апреле планирует провести заседание совета по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:12

2023-03-30T17:12

2023-03-30T17:12

мария захарова

оон

совет безопасности оон

россия

в мире

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия в ходе председательства в Совбезе ООН в апреле планирует провести заседание совета по вопросу нарушений при экспорте продукции военного назначения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия в апреле будет председательствовать в СБ ООН. "В апреле Россия начинает председательство в Совете Безопасности ООН... В качестве одного из центральных мероприятий в этот период наша делегация планирует провести 10 апреля заседание Совбеза на тему "Риски, порожденные нарушением договоренностей по регулированию экспорта продукции военного назначения". В нынешних условиях убеждены в необходимости тщательного анализа последствий несоблюдения контрактных обязательств по так называемому конечному пользователю при поставках военного назначения, равно как и обсуждение путей противодействия подобным деструктивным шагам", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20230329/postavki-1861642051.html

россия

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мария захарова, оон, совет безопасности оон, россия, в мире