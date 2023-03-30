https://ria.ru/20230330/zakharova-1861944105.html

Захарова назвала Зеленского частью кровавой коррупционной схемы

Захарова назвала Зеленского частью кровавой коррупционной схемы - РИА Новости, 30.03.2023

Захарова назвала Зеленского частью кровавой коррупционной схемы

Владимир Зеленский несамостоятелен в вопросе использования снарядов с обедненным ураном, а поступит так, как ему скажут британские советники, заявила... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:21

2023-03-30T18:21

2023-03-30T18:21

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский несамостоятелен в вопросе использования снарядов с обедненным ураном, а поступит так, как ему скажут британские советники, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Зеленский - не самостоятельный игрок в этой истории. Он часть этой самой кровавой коррупционной схемы. Как скажут в Британии по поводу этих самых снарядов с обедненным ураном, так он и сделает. Потому что напичкан он и его ближайшее окружение британскими так называемыми советниками-инструкторами, а, по большому счету, руководителями этой всей кровавой авантюры. Потому что деньги идут в том числе из Лондона", - заявила Захарова на своем брифинге. Замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди ранее заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.

https://ria.ru/20230330/petitsiya-1861886619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, великобритания, лондон, мария захарова, владимир зеленский