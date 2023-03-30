https://ria.ru/20230330/zakharova-1861914854.html

Швейцария отходит от принципов нейтралитета, заявила Захарова

Швейцария отходит от принципов нейтралитета, заявила Захарова - РИА Новости, 30.03.2023

Швейцария отходит от принципов нейтралитета, заявила Захарова

Россия будет учитывать дальнейшие действия Швейцарии в контактах с НАТО при рассмотрении ее как нейтральной площадки, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:23

2023-03-30T17:23

2023-03-30T17:23

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швейцария

россия

берн (кантон)

мария захарова

нато

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия будет учитывать дальнейшие действия Швейцарии в контактах с НАТО при рассмотрении ее как нейтральной площадки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы вынуждены констатировать отход от принципов нейтралитета со стороны Швейцарии и видим, как все больше и рельефнее проявляются устремления Берна в сторону натовского Брюсселя. ... Российская сторона будет учитывать это при выстраивании двусторонних отношений и сделает соответствующие выводы в проекции на роль Женевы как международной дипломатической площадки", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она подчеркнула, что курсом на плотное сближение с НАТО Швейцария внесла очередную лепту в дискредитацию своего нейтралитета.

https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html

швейцария

россия

берн (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, швейцария, россия, берн (кантон), мария захарова, нато