https://ria.ru/20230330/zakharova-1861914854.html
Швейцария отходит от принципов нейтралитета, заявила Захарова
Швейцария отходит от принципов нейтралитета, заявила Захарова - РИА Новости, 30.03.2023
Швейцария отходит от принципов нейтралитета, заявила Захарова
Россия будет учитывать дальнейшие действия Швейцарии в контактах с НАТО при рассмотрении ее как нейтральной площадки, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:23
2023-03-30T17:23
2023-03-30T17:23
в мире
швейцария
россия
берн (кантон)
мария захарова
нато
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия будет учитывать дальнейшие действия Швейцарии в контактах с НАТО при рассмотрении ее как нейтральной площадки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы вынуждены констатировать отход от принципов нейтралитета со стороны Швейцарии и видим, как все больше и рельефнее проявляются устремления Берна в сторону натовского Брюсселя. ... Российская сторона будет учитывать это при выстраивании двусторонних отношений и сделает соответствующие выводы в проекции на роль Женевы как международной дипломатической площадки", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она подчеркнула, что курсом на плотное сближение с НАТО Швейцария внесла очередную лепту в дискредитацию своего нейтралитета.
https://ria.ru/20230324/shveytsariya-1860383839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, россия, берн (кантон), мария захарова, нато
В мире, Швейцария, Россия, Берн (кантон), Мария Захарова, НАТО
Швейцария отходит от принципов нейтралитета, заявила Захарова
Захарова: Швейцария внесла очередную лепту в дискредитацию своего нейтралитета