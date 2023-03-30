https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861910865.html

Замгубернатора НАО задержали по подозрению в получении взятки

Замгубернатора НАО задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 30.03.2023

Замгубернатора НАО задержали по подозрению в получении взятки

Федеральная служба безопасности задержала заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО), сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:09

2023-03-30T17:09

2023-03-30T18:31

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ненецкий автономный округ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО), сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.По версии СК, подозреваемый потребовал от представителя коммерческой организации взятку в размере десяти процентов от прибыли по госконтракту в рамках национального проекта "Здравоохранение". Для этих целей он использовал посредника и получил около двух миллионов рублей.Против замгубернатора НАО возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а против его подчиненного — о посредничестве.Сейчас проходят обыски по месту жительства и работы подозреваемых, специалисты изымают необходимую для расследования документацию.

https://ria.ru/20230330/vzyatka-1861861433.html

https://ria.ru/20230324/arest-1860511972.html

россия

ненецкий автономный округ

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ненецкий автономный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)