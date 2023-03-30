https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861910865.html
Замгубернатора НАО задержали по подозрению в получении взятки
Замгубернатора НАО задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 30.03.2023
Замгубернатора НАО задержали по подозрению в получении взятки
Федеральная служба безопасности задержала заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО), сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:09
2023-03-30T17:09
2023-03-30T18:31
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ненецкий автономный округ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Федеральная служба безопасности задержала заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО), сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.По версии СК, подозреваемый потребовал от представителя коммерческой организации взятку в размере десяти процентов от прибыли по госконтракту в рамках национального проекта "Здравоохранение". Для этих целей он использовал посредника и получил около двух миллионов рублей.Против замгубернатора НАО возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, а против его подчиненного — о посредничестве.Сейчас проходят обыски по месту жительства и работы подозреваемых, специалисты изымают необходимую для расследования документацию.
https://ria.ru/20230330/vzyatka-1861861433.html
https://ria.ru/20230324/arest-1860511972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ненецкий автономный округ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ненецкий автономный округ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Замгубернатора НАО задержали по подозрению в получении взятки
ФСБ задержала замгубернатора НАО по подозрению в получении взятки в два миллиона рублей