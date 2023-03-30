https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861847506.html

Суд, где рассматривают дело Гершковича, эвакуировали из-за "минирования"

Суд, где рассматривают дело Гершковича, эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 30.03.2023

Суд, где рассматривают дело Гершковича, эвакуировали из-за "минирования"

Посетителей и сотрудников Лефортовского суда Москвы, где проходит рассмотрение ходатайства в отношении сотрудника американского издания WSJ Эвана Гершковича,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:13

2023-03-30T14:13

2023-03-30T15:18

россия

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

репортеры без границ

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Посетителей и сотрудников Лефортовского суда Москвы, где проходит рассмотрение ходатайства в отношении сотрудника американского издания WSJ Эвана Гершковича, эвакуировали из-за угрозы минирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Она уточнила, что в суд поступило сообщение с угрозой минирования.Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что корреспондента взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.

https://ria.ru/20230330/wsj-1861844916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), репортеры без границ, происшествия, москва, московский городской суд