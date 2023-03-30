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Суд, где рассматривают дело Гершковича, эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 30.03.2023
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14:13 30.03.2023 (обновлено: 15:18 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861847506.html
Суд, где рассматривают дело Гершковича, эвакуировали из-за "минирования"
Суд, где рассматривают дело Гершковича, эвакуировали из-за "минирования" - РИА Новости, 30.03.2023
Суд, где рассматривают дело Гершковича, эвакуировали из-за "минирования"
Посетителей и сотрудников Лефортовского суда Москвы, где проходит рассмотрение ходатайства в отношении сотрудника американского издания WSJ Эвана Гершковича,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:13
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россия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
репортеры без границ
происшествия
москва
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Посетителей и сотрудников Лефортовского суда Москвы, где проходит рассмотрение ходатайства в отношении сотрудника американского издания WSJ Эвана Гершковича, эвакуировали из-за угрозы минирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Она уточнила, что в суд поступило сообщение с угрозой минирования.Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что корреспондента взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.
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россия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), репортеры без границ, происшествия, москва, московский городской суд
Россия, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Репортеры без границ, Происшествия, Москва, Московский городской суд
Суд, где рассматривают дело Гершковича, эвакуировали из-за "минирования"

Лефортовский суд, где рассматривают дело Гершковича, эвакуировали из-за угрозы минирования

© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтактеЭван Гершкович
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Evan Gershkovich/ВКонтакте
Эван Гершкович. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Посетителей и сотрудников Лефортовского суда Москвы, где проходит рассмотрение ходатайства в отношении сотрудника американского издания WSJ Эвана Гершковича, эвакуировали из-за угрозы минирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
«
"Посетители и сотрудники Лефортовского суда эвакуированы", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в суд поступило сообщение с угрозой минирования.
Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже. По данным ведомства, журналист по заданию Вашингтона осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что корреспондента взяли с поличным. Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова, деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике.
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РоссияСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Репортеры без границПроисшествияМоскваМосковский городской суд
 
 
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