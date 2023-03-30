https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861829244.html

Песков прокомментировал задержание корреспондента WSJ

Песков прокомментировал задержание корреспондента WSJ - РИА Новости, 30.03.2023

Песков прокомментировал задержание корреспондента WSJ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержании корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, завил, что речь идет не о подозрениях:... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:18

2023-03-30T13:18

2023-03-30T14:00

происшествия

дмитрий песков

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москва

фсб

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о задержании корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, завил, что речь идет не о подозрениях: журналиста взяли с поличным."Это прерогатива ФСБ… уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Москва сотрудничать с американскими спецслужбами по этому делу.Песков подчеркнул, что детали ему неизвестны. На просьбу уточнить, что означает задержание с поличным, когда ему вменяется шпионаж, Песков сообщил, что не владеет деталями."Нет, уточнить я не могу, я не владею деталями. Еще раз повторяю - это прерогатива спецслужб, которые как раз со шпионами и борются", - сказал Песков.Песков добавил, что в Кремле следят за публикациями зарубежных СМИ и знакомы с публикациями Гершковича. На просьбу прокомментировать отношение к публикациям журналиста пресс-секретарь главы государства отметил, что публикации принимаются к сведению.Кроме того, на вопрос, может ли задержание журналиста Wall Street Journal быть ответной мерой обвинениям в отношении россиянина Сергея Черкасова со стороны США в шпионаже и поводом для возможных переговоров об обмене заключенными в будущем, Песков ответил, что не располагает такой информацией. "Мне нечего сказать", - сказал Песков.Ранее власти США предъявили российскому гражданину Сергею Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом.Согласно документу, Черкасову, которого в Вашингтоне считают сотрудником российской разведки, приписывают попытки под именем бразильца Виктора Мюллера Феррейры действовать в США "в качестве агента иностранной державы", а также мошенничество с использованием виз, банковских и электронных средств.Ранее ФСБ РФ сообщила, что корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". При попытке получения секретных сведений американца задержали в Екатеринбурге, заявляет спецслужба.

https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861817735.html

https://ria.ru/20230330/zhurnalist-1861812489.html

россия

екатеринбург

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дмитрий песков, россия, екатеринбург, москва, фсб