https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861810643.html

В Тульской области задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв

В Тульской области задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв - РИА Новости, 30.03.2023

В Тульской области задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв

Двое полицейских получили ожоги во время задержания мужчины в Тульской области, который пытался устроить взрыв газа в квартире, злоумышленник был ранен из... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:32

2023-03-30T12:32

2023-03-30T13:23

происшествия

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Двое полицейских получили ожоги во время задержания мужчины в Тульской области, который пытался устроить взрыв газа в квартире, злоумышленник был ранен из табельного оружия, сообщило УМВД по региону.В четверг в соцсетях появились видео из Новомосковска. На одном из них сотрудники силовых структур окружают подъезд многоквартирного дома и выводят из него женщину в домашней одежде, затем часть силовиков заходят в подъезд, а один из оставшихся на улице стреляет куда-то вверх. На другом видео - скопление автомобилей скорой помощи, реанимации, пожарных. Медики при помощи силовиков заносят в реанимобиль носилки с человеком.Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что так происходило задержание подозреваемого в экстремизме. Он, по словам собеседника агентства, оказал сопротивление – открыл в квартире газ и угрожал взорвать дом, кидался на силовиков с ножом и обливал зажигательной смесью. Жильцы дома были эвакуированы, отмечали в экстренных службах.В УМВД по Тульской области сообщили, что утром в четверг сотрудники прибыли на улицу Генерала Белова в Новомосковске для проведения обыска в квартире 62-летнего местного жителя, проходящего обвиняемым по уголовному делу. Мужчина забаррикадировался в жилом помещении и стал угрожать устроить пожар в доме."Когда полицейские вскрыли дверь, злоумышленник плеснул в них горящую жидкость. Затем отступил вглубь квартиры, угрожая ножом, открыл газ и попытался его поджечь. В целях предотвращения тяжких последствий полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Мужчина получил огнестрельное ранение брюшной полости и нижней конечности", - говорится в сообщении.Полицейские оказали ему первую помощь, после чего передали бригаде медицинских работников.По данным УМВД, двое полицейских получили незначительные ожоги. Пострадавших среди гражданских лиц нет.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.СУСК России по Тульской области информирует, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). "В настоящее время напавший мужчина находится в больнице. Следователями СК проводится осмотр места происшествия, а также производятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает СУСК.

https://ria.ru/20230328/zaderzhanie-1861193262.html

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тульская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тульская область