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В Тульской области задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв - РИА Новости, 30.03.2023
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12:32 30.03.2023 (обновлено: 13:23 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/zaderzhanie-1861810643.html
В Тульской области задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв
В Тульской области задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв - РИА Новости, 30.03.2023
В Тульской области задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв
Двое полицейских получили ожоги во время задержания мужчины в Тульской области, который пытался устроить взрыв газа в квартире, злоумышленник был ранен из... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:32
2023-03-30T13:23
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Двое полицейских получили ожоги во время задержания мужчины в Тульской области, который пытался устроить взрыв газа в квартире, злоумышленник был ранен из табельного оружия, сообщило УМВД по региону.В четверг в соцсетях появились видео из Новомосковска. На одном из них сотрудники силовых структур окружают подъезд многоквартирного дома и выводят из него женщину в домашней одежде, затем часть силовиков заходят в подъезд, а один из оставшихся на улице стреляет куда-то вверх. На другом видео - скопление автомобилей скорой помощи, реанимации, пожарных. Медики при помощи силовиков заносят в реанимобиль носилки с человеком.Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что так происходило задержание подозреваемого в экстремизме. Он, по словам собеседника агентства, оказал сопротивление – открыл в квартире газ и угрожал взорвать дом, кидался на силовиков с ножом и обливал зажигательной смесью. Жильцы дома были эвакуированы, отмечали в экстренных службах.В УМВД по Тульской области сообщили, что утром в четверг сотрудники прибыли на улицу Генерала Белова в Новомосковске для проведения обыска в квартире 62-летнего местного жителя, проходящего обвиняемым по уголовному делу. Мужчина забаррикадировался в жилом помещении и стал угрожать устроить пожар в доме."Когда полицейские вскрыли дверь, злоумышленник плеснул в них горящую жидкость. Затем отступил вглубь квартиры, угрожая ножом, открыл газ и попытался его поджечь. В целях предотвращения тяжких последствий полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Мужчина получил огнестрельное ранение брюшной полости и нижней конечности", - говорится в сообщении.Полицейские оказали ему первую помощь, после чего передали бригаде медицинских работников.По данным УМВД, двое полицейских получили незначительные ожоги. Пострадавших среди гражданских лиц нет.В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.СУСК России по Тульской области информирует, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). "В настоящее время напавший мужчина находится в больнице. Следователями СК проводится осмотр места происшествия, а также производятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает СУСК.
https://ria.ru/20230328/zaderzhanie-1861193262.html
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области задержали мужчину, угрожавшего устроить взрыв

Под Тулой двое полицейских пострадали при задержании мужчины, угрожавшего устроить взрыв

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мар – РИА Новости. Двое полицейских получили ожоги во время задержания мужчины в Тульской области, который пытался устроить взрыв газа в квартире, злоумышленник был ранен из табельного оружия, сообщило УМВД по региону.
В четверг в соцсетях появились видео из Новомосковска. На одном из них сотрудники силовых структур окружают подъезд многоквартирного дома и выводят из него женщину в домашней одежде, затем часть силовиков заходят в подъезд, а один из оставшихся на улице стреляет куда-то вверх. На другом видео - скопление автомобилей скорой помощи, реанимации, пожарных. Медики при помощи силовиков заносят в реанимобиль носилки с человеком.
Источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что так происходило задержание подозреваемого в экстремизме. Он, по словам собеседника агентства, оказал сопротивление – открыл в квартире газ и угрожал взорвать дом, кидался на силовиков с ножом и обливал зажигательной смесью. Жильцы дома были эвакуированы, отмечали в экстренных службах.
В УМВД по Тульской области сообщили, что утром в четверг сотрудники прибыли на улицу Генерала Белова в Новомосковске для проведения обыска в квартире 62-летнего местного жителя, проходящего обвиняемым по уголовному делу. Мужчина забаррикадировался в жилом помещении и стал угрожать устроить пожар в доме.
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"Когда полицейские вскрыли дверь, злоумышленник плеснул в них горящую жидкость. Затем отступил вглубь квартиры, угрожая ножом, открыл газ и попытался его поджечь. В целях предотвращения тяжких последствий полицейскими было принято решение о применении табельного оружия. Мужчина получил огнестрельное ранение брюшной полости и нижней конечности", - говорится в сообщении.
Полицейские оказали ему первую помощь, после чего передали бригаде медицинских работников.
По данным УМВД, двое полицейских получили незначительные ожоги. Пострадавших среди гражданских лиц нет.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
СУСК России по Тульской области информирует, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). "В настоящее время напавший мужчина находится в больнице. Следователями СК проводится осмотр места происшествия, а также производятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает СУСК.
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