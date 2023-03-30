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Депутат Госдумы оценила развитие этнотуризма в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 30.03.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
12:02 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/yugra-1861796156.html
Депутат Госдумы оценила развитие этнотуризма в Сургутском районе Югры
Депутат Госдумы оценила развитие этнотуризма в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 30.03.2023
Депутат Госдумы оценила развитие этнотуризма в Сургутском районе Югры
Практику развития этнотуризма в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры можно тиражировать не только на территорию округа, но и на всю... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:02
2023-03-30T12:02
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
россия
госдума рф
ханты-мансийский автономный округ
туризм
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Практику развития этнотуризма в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры можно тиражировать не только на территорию округа, но и на всю страну, считает депутат Госдумы Ольга Ануфриева. Депутат 28 марта в рамках рабочей поездки вместе с главой Сургутского района Андреем Трубецким посетила арт-парк в деревне Русскинской и туристическую тропу "Человечность", где продолжается реализация масштабного проекта музейно-туристического комплекса "Барсова Гора". "Мы можем тиражировать свои практики на другие не только муниципальные образования нашего округа, но и на всю страну. Нам есть чем гордиться. Я рада, что много мест можно показать. Мы увидели развитие этнотуризма. Это тоже очень хорошее направление, которое абсолютно уверена, что нужно развивать. И нам действительно есть что показать и что рассказать. Ни малейшего сомнения, что это будет востребовано, что люди будут приезжать и будут возвращаться", - сказала Ануфриева журналистам. Как отметил Трубецкой, арт-парк в Русскинской является уникальным для России объектом по концепции, дизайну, исполнению и консолидации ресурсов из разных источников, а также механизмам взаимодействия органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций. "В этом году здесь планируем разместить "Этнодеревню" – это музей под открытым небом, где будут представлены традиционные жилища народов ханты, арт-объекты представляющие бытовую жизнь народов севера и животный мир, который тут обитает. Сейчас ведется процедура заключения контракта на сумму 61,4 миллиона рублей", - сказал глава района. Он добавил, что также планируется благоустройство зоны отдыха у воды с террасой и плавучими дорожками на основе понтонов. Ориентировочная стоимость строительства данного этапа – 80 миллионов рублей. Кроме того, до 2025 года планируется создание глэмпинг-парка, который расположится в живописном лесу, на окраине Русскинской. Основная задача глэмпинга – создание условий для комфортного размещение туристов.
https://ria.ru/20230330/bam-1861783614.html
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сургутский район, россия, госдума рф, ханты-мансийский автономный округ, туризм
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Россия, Госдума РФ, Ханты-Мансийский автономный округ, Туризм

Депутат Госдумы оценила развитие этнотуризма в Сургутском районе Югры

© Фото : Кирилл СыропятовЮгра. Вид с вертолета
Югра. Вид с вертолета - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Кирилл Сыропятов
Югра. Вид с вертолета. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Практику развития этнотуризма в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры можно тиражировать не только на территорию округа, но и на всю страну, считает депутат Госдумы Ольга Ануфриева.
Депутат 28 марта в рамках рабочей поездки вместе с главой Сургутского района Андреем Трубецким посетила арт-парк в деревне Русскинской и туристическую тропу "Человечность", где продолжается реализация масштабного проекта музейно-туристического комплекса "Барсова Гора".
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"Мы можем тиражировать свои практики на другие не только муниципальные образования нашего округа, но и на всю страну. Нам есть чем гордиться. Я рада, что много мест можно показать. Мы увидели развитие этнотуризма. Это тоже очень хорошее направление, которое абсолютно уверена, что нужно развивать. И нам действительно есть что показать и что рассказать. Ни малейшего сомнения, что это будет востребовано, что люди будут приезжать и будут возвращаться", - сказала Ануфриева журналистам.
Как отметил Трубецкой, арт-парк в Русскинской является уникальным для России объектом по концепции, дизайну, исполнению и консолидации ресурсов из разных источников, а также механизмам взаимодействия органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.
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"В этом году здесь планируем разместить "Этнодеревню" – это музей под открытым небом, где будут представлены традиционные жилища народов ханты, арт-объекты представляющие бытовую жизнь народов севера и животный мир, который тут обитает. Сейчас ведется процедура заключения контракта на сумму 61,4 миллиона рублей", - сказал глава района.
Он добавил, что также планируется благоустройство зоны отдыха у воды с террасой и плавучими дорожками на основе понтонов. Ориентировочная стоимость строительства данного этапа – 80 миллионов рублей. Кроме того, до 2025 года планируется создание глэмпинг-парка, который расположится в живописном лесу, на окраине Русскинской. Основная задача глэмпинга – создание условий для комфортного размещение туристов.
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