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Роспотребнадзор посоветовал не убирать яйца из рациона, как с логотипа МТС
Роспотребнадзор посоветовал не убирать яйца из рациона, как с логотипа МТС - РИА Новости, 30.03.2023
Роспотребнадзор посоветовал не убирать яйца из рациона, как с логотипа МТС
Роспотребнадзор советует не убирать яйца из рациона питания, как с логотипа компании МТС, они ценный и питательный продукт, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:34
2023-03-30T15:34
2023-03-30T15:34
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мтс
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россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор советует не убирать яйца из рациона питания, как с логотипа компании МТС, они ценный и питательный продукт, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в четверг компания МТС объявила о глобальном ребрендинге, в первую очередь он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов. Вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет. "Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона – ни в коем случае. Яйцо – ценный и питательный продукт, который, однако, требует тщательной предварительной обработки", - говорится в сообщении. В ведомстве советуют промывать яйца теплой водой, варить их не менее 10-15 минут, чтобы не заболеть сальмонеллезом. А при приготовлении яичницы или омлета, блюдо лучше обжаривать с двух сторон, при этом пробовать еще не готовую яичницу категорически не рекомендуется. Хранить яйца следует только в холодильнике, диетические могут пролежать там до семи суток, столовые – от 8 до 25, мытые хранятся не более 12 дней, отметили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20230330/ryba-1861827710.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мтс, здоровье - общество, россия
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МТС, Здоровье - Общество, Россия
Роспотребнадзор посоветовал не убирать яйца из рациона, как с логотипа МТС
Роспотребнадзор посоветовал не выкидывать яйца из рациона питания, как МТС с логотипа
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости.
Роспотребнадзор советует не убирать яйца из рациона питания, как с логотипа компании МТС, они ценный и питательный продукт, сообщается
в телеграм-канале ведомства.
Ранее в четверг компания МТС объявила о глобальном ребрендинге, в первую очередь он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов. Вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет.
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"Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона – ни в коем случае. Яйцо – ценный и питательный продукт, который, однако, требует тщательной предварительной обработки", - говорится в сообщении.
В ведомстве советуют промывать яйца теплой водой, варить их не менее 10-15 минут, чтобы не заболеть сальмонеллезом. А при приготовлении яичницы или омлета, блюдо лучше обжаривать с двух сторон, при этом пробовать еще не готовую яичницу категорически не рекомендуется.
Хранить яйца следует только в холодильнике, диетические могут пролежать там до семи суток, столовые – от 8 до 25, мытые хранятся не более 12 дней, отметили в Роспотребнадзоре.
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