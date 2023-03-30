https://ria.ru/20230330/yaytsa-1861875033.html

Роспотребнадзор посоветовал не убирать яйца из рациона, как с логотипа МТС

Роспотребнадзор посоветовал не убирать яйца из рациона, как с логотипа МТС - РИА Новости, 30.03.2023

Роспотребнадзор посоветовал не убирать яйца из рациона, как с логотипа МТС

Роспотребнадзор советует не убирать яйца из рациона питания, как с логотипа компании МТС, они ценный и питательный продукт, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:34

2023-03-30T15:34

2023-03-30T15:34

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мтс

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857072723_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d8e950e50dac84ba3a20808cdbc621eb.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор советует не убирать яйца из рациона питания, как с логотипа компании МТС, они ценный и питательный продукт, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее в четверг компания МТС объявила о глобальном ребрендинге, в первую очередь он затронет оформление цифровых продуктов и сайтов. Вывески и оформление салонов будут заменяться постепенно в течение нескольких лет. "Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона – ни в коем случае. Яйцо – ценный и питательный продукт, который, однако, требует тщательной предварительной обработки", - говорится в сообщении. В ведомстве советуют промывать яйца теплой водой, варить их не менее 10-15 минут, чтобы не заболеть сальмонеллезом. А при приготовлении яичницы или омлета, блюдо лучше обжаривать с двух сторон, при этом пробовать еще не готовую яичницу категорически не рекомендуется. Хранить яйца следует только в холодильнике, диетические могут пролежать там до семи суток, столовые – от 8 до 25, мытые хранятся не более 12 дней, отметили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20230330/ryba-1861827710.html

https://ria.ru/20230309/krashenki-1856777187.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мтс, здоровье - общество, россия