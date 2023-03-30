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Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:35 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/yasinovataya-1861786562.html
Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города
Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города - РИА Новости, 30.03.2023
Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города
Машиностроительный завод в Ясиноватой поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:35
2023-03-30T11:35
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Машиностроительный завод в Ясиноватой поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения инфраструктуры ООО "Научно-производственное объединение "Ясиноватский машиностроительный завод", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861784817.html
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города

В Ясиноватой обстрелы ВСУ повредили машиностроительный завод

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Машиностроительный завод в Ясиноватой поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения инфраструктуры ООО "Научно-производственное объединение "Ясиноватский машиностроительный завод", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Ранее представительство сообщило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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