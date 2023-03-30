https://ria.ru/20230330/yasinovataya-1861786562.html

Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города

Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города - РИА Новости, 30.03.2023

Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города

Машиностроительный завод в Ясиноватой поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:35

2023-03-30T11:35

2023-03-30T11:35

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Машиностроительный завод в Ясиноватой поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения инфраструктуры ООО "Научно-производственное объединение "Ясиноватский машиностроительный завод", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861784817.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

россия

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины