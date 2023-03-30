https://ria.ru/20230330/yasinovataya-1861786562.html
Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города
Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города - РИА Новости, 30.03.2023
Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города
Машиностроительный завод в Ясиноватой поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:35
2023-03-30T11:35
2023-03-30T11:35
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg
ДОНЕЦК, 30 мар - РИА Новости. Машиностроительный завод в Ясиноватой поврежден при обстреле города украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: зафиксированы повреждения инфраструктуры ООО "Научно-производственное объединение "Ясиноватский машиностроительный завод", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Ранее представительство сообщило, что в 8.45 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861784817.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_942:520:2977:2047_1920x0_80_0_0_673083a0c390e7ea3a36a6ae41e6a907.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
Машиностроительный завод в Ясиноватой пострадал при обстреле города
В Ясиноватой обстрелы ВСУ повредили машиностроительный завод