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У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2023
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14:02 30.03.2023 (обновлено: 16:03 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vts-1861843266.html
У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров
У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2023
У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров
Россия и Никарагуа имеют хорошие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:02
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россия
никарагуа
сергей лавров
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия и Никарагуа имеют хорошие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Военно-техническое сотрудничество традиционно занимает приоритетное место в наших контактах, у него также хорошие возможности дальнейшего развития", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой.
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россия, никарагуа, сергей лавров
Россия, Никарагуа, Сергей Лавров
У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: у России и Никарагуа есть все возможности для дальнейшего развития ВТС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада на пресс-конференции по итогам встречи. 30 марта 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада на пресс-конференции по итогам встречи. 30 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада на пресс-конференции по итогам встречи. 30 марта 2023
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия и Никарагуа имеют хорошие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Военно-техническое сотрудничество традиционно занимает приоритетное место в наших контактах, у него также хорошие возможности дальнейшего развития", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой.
Флаг Никарагуа - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Россия и Никарагуа подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
29 марта, 18:53
 
РоссияНикарагуаСергей Лавров
 
 
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