https://ria.ru/20230330/vts-1861843266.html

У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров

У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2023

У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров

Россия и Никарагуа имеют хорошие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T14:02

2023-03-30T14:02

2023-03-30T16:03

россия

никарагуа

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861881473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2163f2e03833c639480d6961a0c996f.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия и Никарагуа имеют хорошие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Военно-техническое сотрудничество традиционно занимает приоритетное место в наших контактах, у него также хорошие возможности дальнейшего развития", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой.

https://ria.ru/20230329/atom-1861677208.html

россия

никарагуа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, никарагуа, сергей лавров