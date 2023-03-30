https://ria.ru/20230330/vts-1861843266.html
У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров
У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров - РИА Новости, 30.03.2023
У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров
Россия и Никарагуа имеют хорошие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:02
2023-03-30T14:02
2023-03-30T16:03
россия
никарагуа
сергей лавров
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия и Никарагуа имеют хорошие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества (ВТС), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Военно-техническое сотрудничество традиционно занимает приоритетное место в наших контактах, у него также хорошие возможности дальнейшего развития", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой.
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россия, никарагуа, сергей лавров
Россия, Никарагуа, Сергей Лавров
У России и Никарагуа есть все возможности для развития ВТС, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: у России и Никарагуа есть все возможности для дальнейшего развития ВТС