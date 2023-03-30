https://ria.ru/20230330/vstrechi-1861922462.html
РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России
РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России - РИА Новости, 30.03.2023
РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал в Индии более 200 деловых встреч для российских высокотехнологичных компаний, сообщает центр. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:59
2023-03-30T17:59
2023-03-30T19:56
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
индия
россия
вероника никишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861922779_0:18:489:293_1920x0_80_0_0_11739c49b20f9b2e1dffa45974df7406.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал в Индии более 200 деловых встреч для российских высокотехнологичных компаний, сообщает центр."Российские экспортеры провели более 200 b2b-переговоров с более чем 90 контрагентами в ходе бизнес-миссии в сфере высокотехнологичной продукции в Индию в рамках Российско-индийского делового форума "Сотрудничество во имя развития и роста", - говорится в сообщении."Россия и Индия активно укрепляют деловое партнерство. Наши товары становятся все более востребованными, а российские экспортеры готовы наращивать поставки. В рамках делового форума Российский экспортный центр организовал двухдневную бизнес-миссию российских компаний в сфере высоких технологий, где экспортеры провели более 200 деловых встреч с ведущими технологическими компаниями, представителями государственных структур, организаций в сфере образования и банковского сектора Индии и подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Интерес к нашим технологиям проявили более 90 индийских контрагентов. Организованная нами бизнес-миссия заложила хорошую основу для сотрудничества компаний двух стран", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Мероприятие состоялось при участии Фонда Росконгресс, Делового Совета по сотрудничеству с Индией, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Ассоциации экспорта технологического суверенитета.
https://ria.ru/20230327/ekspozitsiya-1860982085.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861922779_49:0:440:293_1920x0_80_0_0_5d385f846f4452853b3d5a0182b03c20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), индия, россия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Индия, Россия, Вероника Никишина