https://ria.ru/20230330/vstrechi-1861922462.html

РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России

РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России - РИА Новости, 30.03.2023

РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал в Индии более 200 деловых встреч для российских высокотехнологичных компаний, сообщает центр. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:59

2023-03-30T17:59

2023-03-30T19:56

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

индия

россия

вероника никишина

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал в Индии более 200 деловых встреч для российских высокотехнологичных компаний, сообщает центр."Российские экспортеры провели более 200 b2b-переговоров с более чем 90 контрагентами в ходе бизнес-миссии в сфере высокотехнологичной продукции в Индию в рамках Российско-индийского делового форума "Сотрудничество во имя развития и роста", - говорится в сообщении."Россия и Индия активно укрепляют деловое партнерство. Наши товары становятся все более востребованными, а российские экспортеры готовы наращивать поставки. В рамках делового форума Российский экспортный центр организовал двухдневную бизнес-миссию российских компаний в сфере высоких технологий, где экспортеры провели более 200 деловых встреч с ведущими технологическими компаниями, представителями государственных структур, организаций в сфере образования и банковского сектора Индии и подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Интерес к нашим технологиям проявили более 90 индийских контрагентов. Организованная нами бизнес-миссия заложила хорошую основу для сотрудничества компаний двух стран", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Мероприятие состоялось при участии Фонда Росконгресс, Делового Совета по сотрудничеству с Индией, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Ассоциации экспорта технологического суверенитета.

https://ria.ru/20230327/ekspozitsiya-1860982085.html

индия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), индия, россия, вероника никишина