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РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России - РИА Новости, 30.03.2023
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17:59 30.03.2023 (обновлено: 19:56 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vstrechi-1861922462.html
РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России
РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России - РИА Новости, 30.03.2023
РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал в Индии более 200 деловых встреч для российских высокотехнологичных компаний, сообщает центр. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:59
2023-03-30T19:56
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
индия
россия
вероника никишина
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал в Индии более 200 деловых встреч для российских высокотехнологичных компаний, сообщает центр."Российские экспортеры провели более 200 b2b-переговоров с более чем 90 контрагентами в ходе бизнес-миссии в сфере высокотехнологичной продукции в Индию в рамках Российско-индийского делового форума "Сотрудничество во имя развития и роста", - говорится в сообщении."Россия и Индия активно укрепляют деловое партнерство. Наши товары становятся все более востребованными, а российские экспортеры готовы наращивать поставки. В рамках делового форума Российский экспортный центр организовал двухдневную бизнес-миссию российских компаний в сфере высоких технологий, где экспортеры провели более 200 деловых встреч с ведущими технологическими компаниями, представителями государственных структур, организаций в сфере образования и банковского сектора Индии и подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Интерес к нашим технологиям проявили более 90 индийских контрагентов. Организованная нами бизнес-миссия заложила хорошую основу для сотрудничества компаний двух стран", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Мероприятие состоялось при участии Фонда Росконгресс, Делового Совета по сотрудничеству с Индией, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Ассоциации экспорта технологического суверенитета.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), индия, россия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Индия, Россия, Вероника Никишина

РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для компаний из России

© Фото : РЭЦРЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для высокотехнологичных компаний из РФ
РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для высокотехнологичных компаний из РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : РЭЦ
РЭЦ организовал в Индии более 200 деловых встреч для высокотехнологичных компаний из РФ
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал в Индии более 200 деловых встреч для российских высокотехнологичных компаний, сообщает центр.
"Российские экспортеры провели более 200 b2b-переговоров с более чем 90 контрагентами в ходе бизнес-миссии в сфере высокотехнологичной продукции в Индию в рамках Российско-индийского делового форума "Сотрудничество во имя развития и роста", - говорится в сообщении.
"Россия и Индия активно укрепляют деловое партнерство. Наши товары становятся все более востребованными, а российские экспортеры готовы наращивать поставки. В рамках делового форума Российский экспортный центр организовал двухдневную бизнес-миссию российских компаний в сфере высоких технологий, где экспортеры провели более 200 деловых встреч с ведущими технологическими компаниями, представителями государственных структур, организаций в сфере образования и банковского сектора Индии и подписали ряд соглашений о сотрудничестве. Интерес к нашим технологиям проявили более 90 индийских контрагентов. Организованная нами бизнес-миссия заложила хорошую основу для сотрудничества компаний двух стран", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Мероприятие состоялось при участии Фонда Росконгресс, Делового Совета по сотрудничеству с Индией, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Ассоциации экспорта технологического суверенитета.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ИндияРоссияВероника Никишина
 
 
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