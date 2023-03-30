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Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 30.03.2023 (обновлено: 17:01 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vstrecha-1861907850.html
Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации
Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации - РИА Новости, 30.03.2023
Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации
В ходе предстоящего председательства в Совбезе ООН Россия намерена организовать неформальную встречу по "формуле Арриа", посвященную теме эвакуации детей из... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:00
2023-03-30T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
совет безопасности оон
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В ходе предстоящего председательства в Совбезе ООН Россия намерена организовать неформальную встречу по "формуле Арриа", посвященную теме эвакуации детей из зоны проведения специальной военной операции на Украине, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы намерены также организовать неформальную встречу членов совета по "формуле Арриа" по теме эвакуации детей из зоны российской специальной военной операции. Имеем в виду подробно информировать коллег о мерах, которые принимаются нашей страной в целях защиты несовершеннолетних от обстрелов вооруженных сил Украины, предотвращении других преступлений в отношении детей и их размещении в безопасных районах", - сказала Захарова на брифинге. "Формула Арриа" подразумевает проведение неформальных встреч, организованных членами Совета Безопасности ООН с целью откровенного обмена мнениями в частном порядке.
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856454828.html
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в мире, украина, оон, совет безопасности оон, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации

Захарова: Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В ходе предстоящего председательства в Совбезе ООН Россия намерена организовать неформальную встречу по "формуле Арриа", посвященную теме эвакуации детей из зоны проведения специальной военной операции на Украине, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы намерены также организовать неформальную встречу членов совета по "формуле Арриа" по теме эвакуации детей из зоны российской специальной военной операции. Имеем в виду подробно информировать коллег о мерах, которые принимаются нашей страной в целях защиты несовершеннолетних от обстрелов вооруженных сил Украины, предотвращении других преступлений в отношении детей и их размещении в безопасных районах", - сказала Захарова на брифинге.
"Формула Арриа" подразумевает проведение неформальных встреч, организованных членами Совета Безопасности ООН с целью откровенного обмена мнениями в частном порядке.
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В Киеве одобрили принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев
7 марта, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНСовет Безопасности ООНМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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