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Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации
Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации - РИА Новости, 30.03.2023
Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации
В ходе предстоящего председательства в Совбезе ООН Россия намерена организовать неформальную встречу по "формуле Арриа", посвященную теме эвакуации детей из... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:00
2023-03-30T17:00
2023-03-30T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
совет безопасности оон
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В ходе предстоящего председательства в Совбезе ООН Россия намерена организовать неформальную встречу по "формуле Арриа", посвященную теме эвакуации детей из зоны проведения специальной военной операции на Украине, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы намерены также организовать неформальную встречу членов совета по "формуле Арриа" по теме эвакуации детей из зоны российской специальной военной операции. Имеем в виду подробно информировать коллег о мерах, которые принимаются нашей страной в целях защиты несовершеннолетних от обстрелов вооруженных сил Украины, предотвращении других преступлений в отношении детей и их размещении в безопасных районах", - сказала Захарова на брифинге. "Формула Арриа" подразумевает проведение неформальных встреч, организованных членами Совета Безопасности ООН с целью откровенного обмена мнениями в частном порядке.
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856454828.html
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в мире, украина, оон, совет безопасности оон, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации
Захарова: Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации