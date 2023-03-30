https://ria.ru/20230330/vstrecha-1861907850.html

Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации

Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации - РИА Новости, 30.03.2023

Россия намерена обсудить в Совбезе ООН эвакуацию детей из зоны спецоперации

В ходе предстоящего председательства в Совбезе ООН Россия намерена организовать неформальную встречу по "формуле Арриа", посвященную теме эвакуации детей из... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:00

2023-03-30T17:00

2023-03-30T17:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оон

совет безопасности оон

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В ходе предстоящего председательства в Совбезе ООН Россия намерена организовать неформальную встречу по "формуле Арриа", посвященную теме эвакуации детей из зоны проведения специальной военной операции на Украине, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы намерены также организовать неформальную встречу членов совета по "формуле Арриа" по теме эвакуации детей из зоны российской специальной военной операции. Имеем в виду подробно информировать коллег о мерах, которые принимаются нашей страной в целях защиты несовершеннолетних от обстрелов вооруженных сил Украины, предотвращении других преступлений в отношении детей и их размещении в безопасных районах", - сказала Захарова на брифинге. "Формула Арриа" подразумевает проведение неформальных встреч, организованных членами Совета Безопасности ООН с целью откровенного обмена мнениями в частном порядке.

https://ria.ru/20230307/ukraina-1856454828.html

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в мире, украина, оон, совет безопасности оон, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)