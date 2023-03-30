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Вскрытие рек в регионах северо-запада России может привести к заторам - РИА Новости, 30.03.2023
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02:51 30.03.2023
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Вскрытие рек в регионах северо-запада России может привести к заторам
Вскрытие рек в регионах северо-запада России может привести к заторам - РИА Новости, 30.03.2023
Вскрытие рек в регионах северо-запада России может привести к заторам
Вскрытие рек на территории четырех регионов Северо-Западного федерального округа страны может привести на этой неделе к образованию заторов льда, предупреждает... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T02:51
2023-03-30T02:51
происшествия
россия
новгородская область
приморский край
внии гочс
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вскрытие рек на территории четырех регионов Северо-Западного федерального округа страны может привести на этой неделе к образованию заторов льда, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "При активном развитии весенних процессов прогнозируется формирование заторов льда при вскрытии на реках Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в азиатской части России сохраняется вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Приморском крае, где ожидается подъем уровней воды в водоемах до двух с половиной метров. По данным ученых ВНИИ ГОЧС, толщина льда на реках европейской территории России составляет от 10 до 60 сантиметров. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — от 48 сантиметров до 1 метра, а в Якутии, на севере Красноярского края и Ханты-Мансийском автономном округе — почти полтора метра.
https://ria.ru/20230329/pozhar-1861414443.html
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россия
новгородская область
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происшествия, россия, новгородская область, приморский край, внии гочс
Происшествия, Россия, Новгородская область, Приморский край, ВНИИ ГОЧС
Вскрытие рек в регионах северо-запада России может привести к заторам

ВНИИ ГОЧС: вскрытие рек в четырех регионах северо-запада России может привести к заторам

© Пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области | Перейти в медиабанкЛедяные торосы на набережной реки Сухоны в Великом Устюге
Ледяные торосы на набережной реки Сухоны в Великом Устюге
© Пресс-служба Главного управления МЧС России по Вологодской области
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Вскрытие рек на территории четырех регионов Северо-Западного федерального округа страны может привести на этой неделе к образованию заторов льда, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"При активном развитии весенних процессов прогнозируется формирование заторов льда при вскрытии на реках Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
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Отмечается, что в азиатской части России сохраняется вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Приморском крае, где ожидается подъем уровней воды в водоемах до двух с половиной метров.
По данным ученых ВНИИ ГОЧС, толщина льда на реках европейской территории России составляет от 10 до 60 сантиметров. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах — от 48 сантиметров до 1 метра, а в Якутии, на севере Красноярского края и Ханты-Мансийском автономном округе — почти полтора метра.
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ПроисшествияРоссияНовгородская областьПриморский крайВНИИ ГОЧС
 
 
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