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В Новосибирске спасли мужчину с редким проявлением сердечной аритмии - РИА Новости, 30.03.2023
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10:13 30.03.2023 (обновлено: 12:49 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vrachi-1861760445.html
В Новосибирске спасли мужчину с редким проявлением сердечной аритмии
В Новосибирске спасли мужчину с редким проявлением сердечной аритмии - РИА Новости, 30.03.2023
В Новосибирске спасли мужчину с редким проявлением сердечной аритмии
Врачи-аритмологи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли мужчину с редкой угрожающей жизни... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T10:13
2023-03-30T12:49
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НОВОСИБИРСК, 30 мар — РИА Новости. Врачи-аритмологи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли мужчину с редкой угрожающей жизни сердечной аритмией — "электрическим штормом", сообщила клиника. "Электрический шторм" — редкое проявление тяжелой жизнеугрожающей аритмии, при котором приступы фибрилляции желудочков (фактически — остановки сердца) происходят один за другим. Является редким последствием перенесенного инфаркта миокарда. Без своевременных реанимационных действий такие больные погибают. В марте этого года 65-летнего жителя Новосибирска с "электрическим штормом" доставили в реанимацию центра Мешалкина из городской клинической больницы скорой помощи после многократных эпизодов реанимации. Здесь ему имплантировали дефибриллятор-кардиовертер, который наносит разряд внутри тела автоматически. Параллельно велись медикаментозные попытки снять состояние "шторма", однако шоки достигли частоты в восемь раз за сутки. Пациент был измотан бесконечной реанимацией. "Помимо тяжелого стресса для психики, каждый новый удар разряда дефибриллятора — это серьезная травма для сердца. Она спасает жизнь здесь и сейчас, но укорачивает в перспективе, усугубляя сердечную недостаточность. Необходимо было остановить "шторм". Приняли решение провести хирургическое лечение аритмии методом радиочастотной аблации (РЧА) в условиях ЭКМО по жизненным показаниям", — рассказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции центра Мешалкина Виталий Шабанов. Он уточнил, что это третья такая операция в России и две предыдущие также проводили в НМИЦ Мешалкина.Во время малотравматичной операции хирурги через крупный сосуд под рентген- и узи-контролем ввели в сердце катетер, "спровоцировали" жизнеугрожающую аритмию, выявили ее очаги и поочередно ликвидировали их. Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) при этом частично взял на себя насосную функцию сердца, страхуя поддержание кровотока. В случае остановки сердца устройство полностью заместило бы его функцию. Суммарно время операции составило шесть часов. Процесс поиска очагов аритмии занял около трех часов, перевод пациента на ЭКМО и обратно — столько же. За пять суток после операции у больного не зафиксировали ни одного сбоя сердечного ритма, его выписали с клиническим улучшением.
https://ria.ru/20230317/spasenie-1858476371.html
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общество, новосибирск, россия
Хорошие новости, Общество, Новосибирск, Россия
В Новосибирске спасли мужчину с редким проявлением сердечной аритмии

Врачи в Новосибирске спасли мужчину с "электрическим штормом" в сердце

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКардиограмма
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НОВОСИБИРСК, 30 мар — РИА Новости. Врачи-аритмологи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли мужчину с редкой угрожающей жизни сердечной аритмией — "электрическим штормом", сообщила клиника.
"Электрический шторм" — редкое проявление тяжелой жизнеугрожающей аритмии, при котором приступы фибрилляции желудочков (фактически — остановки сердца) происходят один за другим. Является редким последствием перенесенного инфаркта миокарда. Без своевременных реанимационных действий такие больные погибают.
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В марте этого года 65-летнего жителя Новосибирска с "электрическим штормом" доставили в реанимацию центра Мешалкина из городской клинической больницы скорой помощи после многократных эпизодов реанимации. Здесь ему имплантировали дефибриллятор-кардиовертер, который наносит разряд внутри тела автоматически. Параллельно велись медикаментозные попытки снять состояние "шторма", однако шоки достигли частоты в восемь раз за сутки. Пациент был измотан бесконечной реанимацией.
"Помимо тяжелого стресса для психики, каждый новый удар разряда дефибриллятора — это серьезная травма для сердца. Она спасает жизнь здесь и сейчас, но укорачивает в перспективе, усугубляя сердечную недостаточность. Необходимо было остановить "шторм". Приняли решение провести хирургическое лечение аритмии методом радиочастотной аблации (РЧА) в условиях ЭКМО по жизненным показаниям", — рассказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции центра Мешалкина Виталий Шабанов.
Он уточнил, что это третья такая операция в России и две предыдущие также проводили в НМИЦ Мешалкина.
Во время малотравматичной операции хирурги через крупный сосуд под рентген- и узи-контролем ввели в сердце катетер, "спровоцировали" жизнеугрожающую аритмию, выявили ее очаги и поочередно ликвидировали их. Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) при этом частично взял на себя насосную функцию сердца, страхуя поддержание кровотока. В случае остановки сердца устройство полностью заместило бы его функцию.
«

"Только многофункциональные центры, имеющие большой раздельный опыт проведения РЧА и ЭКМО, могут позволить себе такие вмешательства. В прошлом году мы с опорой на зарубежный опыт впервые в стране выполнили такую операцию. Сейчас можно сказать, что мы не просто попробовали, а уже отработали эту новую для российской практики технологию, приобрели практику — не только хирурги, но и наши анестезиологи, успешно занимающиеся ЭКМО-сопровождением. С учетом редкости подобных пациентов приобретенный нами совместный опыт имеет очень большое значение. Если в дальнейшем такой пациент к нам поступит, для нас это уже не составит проблемы", — прокомментировал гендиректор клиники Мешалкина Александр Чернявский.

Суммарно время операции составило шесть часов. Процесс поиска очагов аритмии занял около трех часов, перевод пациента на ЭКМО и обратно — столько же. За пять суток после операции у больного не зафиксировали ни одного сбоя сердечного ритма, его выписали с клиническим улучшением.
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