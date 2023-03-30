https://ria.ru/20230330/vrachi-1861760445.html

В Новосибирске спасли мужчину с редким проявлением сердечной аритмии

В Новосибирске спасли мужчину с редким проявлением сердечной аритмии - РИА Новости, 30.03.2023

В Новосибирске спасли мужчину с редким проявлением сердечной аритмии

Врачи-аритмологи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли мужчину с редкой угрожающей жизни... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T10:13

2023-03-30T10:13

2023-03-30T12:49

хорошие новости

общество

новосибирск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604276207_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_d1395d97958be774c3ccab2fef5085eb.jpg

НОВОСИБИРСК, 30 мар — РИА Новости. Врачи-аритмологи Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске спасли мужчину с редкой угрожающей жизни сердечной аритмией — "электрическим штормом", сообщила клиника. "Электрический шторм" — редкое проявление тяжелой жизнеугрожающей аритмии, при котором приступы фибрилляции желудочков (фактически — остановки сердца) происходят один за другим. Является редким последствием перенесенного инфаркта миокарда. Без своевременных реанимационных действий такие больные погибают. В марте этого года 65-летнего жителя Новосибирска с "электрическим штормом" доставили в реанимацию центра Мешалкина из городской клинической больницы скорой помощи после многократных эпизодов реанимации. Здесь ему имплантировали дефибриллятор-кардиовертер, который наносит разряд внутри тела автоматически. Параллельно велись медикаментозные попытки снять состояние "шторма", однако шоки достигли частоты в восемь раз за сутки. Пациент был измотан бесконечной реанимацией. "Помимо тяжелого стресса для психики, каждый новый удар разряда дефибриллятора — это серьезная травма для сердца. Она спасает жизнь здесь и сейчас, но укорачивает в перспективе, усугубляя сердечную недостаточность. Необходимо было остановить "шторм". Приняли решение провести хирургическое лечение аритмии методом радиочастотной аблации (РЧА) в условиях ЭКМО по жизненным показаниям", — рассказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции центра Мешалкина Виталий Шабанов. Он уточнил, что это третья такая операция в России и две предыдущие также проводили в НМИЦ Мешалкина.Во время малотравматичной операции хирурги через крупный сосуд под рентген- и узи-контролем ввели в сердце катетер, "спровоцировали" жизнеугрожающую аритмию, выявили ее очаги и поочередно ликвидировали их. Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) при этом частично взял на себя насосную функцию сердца, страхуя поддержание кровотока. В случае остановки сердца устройство полностью заместило бы его функцию. Суммарно время операции составило шесть часов. Процесс поиска очагов аритмии занял около трех часов, перевод пациента на ЭКМО и обратно — столько же. За пять суток после операции у больного не зафиксировали ни одного сбоя сердечного ритма, его выписали с клиническим улучшением.

https://ria.ru/20230317/spasenie-1858476371.html

https://ria.ru/20230313/buryatskie-1857568427.html

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новосибирск, россия