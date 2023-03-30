https://ria.ru/20230330/vosstanovlenie-1861800727.html
Япония выделит Украине средства на восстановление инфраструктуры
Япония выделит Украине средства на восстановление инфраструктуры - РИА Новости, 30.03.2023
Япония выделит Украине средства на восстановление инфраструктуры
Украина получит от Японии 400 миллионов долларов на экстренное восстановление критической инфраструктуры, сообщили в министерстве инфраструктуры страны. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:08
2023-03-30T12:08
2023-03-30T12:08
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украина получит от Японии 400 миллионов долларов на экстренное восстановление критической инфраструктуры, сообщили в министерстве инфраструктуры страны. "Япония выделяет 400 миллионов долларов США на восстановление Украины. Средства будут выделены в рамках программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру. За эти деньги планируется закупить оборудование и услуги, необходимые для восстановления", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Из сообщения следует, что правительство Японии также выделит 70 миллионов долларов грантовой поддержки на восстановление Украины через механизм программы развития ООН. Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, только с начала этого года Украина и Япония договорились о выделении на восстановление страны более 650 миллионов долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, япония, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Япония, Киев, ООН
Япония выделит Украине средства на восстановление инфраструктуры
Украина получит от Японии 400 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры