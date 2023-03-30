https://ria.ru/20230330/vosstanovlenie-1861800727.html

Япония выделит Украине средства на восстановление инфраструктуры

Япония выделит Украине средства на восстановление инфраструктуры - РИА Новости, 30.03.2023

Япония выделит Украине средства на восстановление инфраструктуры

Украина получит от Японии 400 миллионов долларов на экстренное восстановление критической инфраструктуры, сообщили в министерстве инфраструктуры страны. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:08

2023-03-30T12:08

2023-03-30T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

япония

киев

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украина получит от Японии 400 миллионов долларов на экстренное восстановление критической инфраструктуры, сообщили в министерстве инфраструктуры страны. "Япония выделяет 400 миллионов долларов США на восстановление Украины. Средства будут выделены в рамках программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру. За эти деньги планируется закупить оборудование и услуги, необходимые для восстановления", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Из сообщения следует, что правительство Японии также выделит 70 миллионов долларов грантовой поддержки на восстановление Украины через механизм программы развития ООН. Как сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, только с начала этого года Украина и Япония договорились о выделении на восстановление страны более 650 миллионов долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230322/britaniya-1859797849.html

украина

япония

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, япония, киев, оон