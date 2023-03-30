Рейтинг@Mail.ru
Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья" - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:29 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/vorobev-1861873503.html
Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья"
Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья" - РИА Новости, 30.03.2023
Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:29
2023-03-30T15:29
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834721602_0:201:2926:1847_1920x0_80_0_0_e1ad3bc1b9d38ceda94c1a40d629629e.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья", сообщила пресс-служба правительства региона.В состав делегации из Вологодской области вошли 23 кадета, которые добились высоких показателей в учебе. Встреча прошла на территории гимназии имени Примакова."Важно найти себе применение в жизни. В конечном итоге обстоятельства и среда направляют тебя к тому, что является твоим призванием. Нужно общаться с разными людьми. Я очень надеюсь, что и у вас этот путь будет пройден. Хочу пожелать, чтобы все цели и мечты, которые у вас есть, вы реализовали", - цитирует пресс-служба Воробьева.
https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861566007.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834721602_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_958e3dcad5eb5cffdb14f35a1d2a0549.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)

Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья", сообщила пресс-служба правительства региона.
В состав делегации из Вологодской области вошли 23 кадета, которые добились высоких показателей в учебе. Встреча прошла на территории гимназии имени Примакова.
В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Подмосковье поддержат молодых специалистов родовспомогательных учреждений
29 марта, 14:48
"Важно найти себе применение в жизни. В конечном итоге обстоятельства и среда направляют тебя к тому, что является твоим призванием. Нужно общаться с разными людьми. Я очень надеюсь, что и у вас этот путь будет пройден. Хочу пожелать, чтобы все цели и мечты, которые у вас есть, вы реализовали", - цитирует пресс-служба Воробьева.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала