https://ria.ru/20230330/vorobev-1861873503.html
Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья"
Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья" - РИА Новости, 30.03.2023
Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T15:29
2023-03-30T15:29
2023-03-30T15:29
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья", сообщила пресс-служба правительства региона.В состав делегации из Вологодской области вошли 23 кадета, которые добились высоких показателей в учебе. Встреча прошла на территории гимназии имени Примакова."Важно найти себе применение в жизни. В конечном итоге обстоятельства и среда направляют тебя к тому, что является твоим призванием. Нужно общаться с разными людьми. Я очень надеюсь, что и у вас этот путь будет пройден. Хочу пожелать, чтобы все цели и мечты, которые у вас есть, вы реализовали", - цитирует пресс-служба Воробьева.
https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861566007.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)