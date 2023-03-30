https://ria.ru/20230330/vorobev-1861873503.html

Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья"

Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья" - РИА Новости, 30.03.2023

Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T15:29

2023-03-30T15:29

2023-03-30T15:29

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с воспитанниками кадетской школы "Корабелы Прионежья", сообщила пресс-служба правительства региона.В состав делегации из Вологодской области вошли 23 кадета, которые добились высоких показателей в учебе. Встреча прошла на территории гимназии имени Примакова."Важно найти себе применение в жизни. В конечном итоге обстоятельства и среда направляют тебя к тому, что является твоим призванием. Нужно общаться с разными людьми. Я очень надеюсь, что и у вас этот путь будет пройден. Хочу пожелать, чтобы все цели и мечты, которые у вас есть, вы реализовали", - цитирует пресс-служба Воробьева.

https://ria.ru/20230329/podderzhka-1861566007.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)