https://ria.ru/20230330/vizu-1861910597.html

У журналистов не будет проблем с получением виз в Россию, заявил МИД

У журналистов не будет проблем с получением виз в Россию, заявил МИД - РИА Новости, 30.03.2023

У журналистов не будет проблем с получением виз в Россию, заявил МИД

Никаких проблем с выдачей виз для иностранных журналистов на фоне инцидента с арестованным корреспондентом Wall Street Journal Эваном Гершковичем не будет,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:08

2023-03-30T17:08

2023-03-30T17:30

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

евгений иванов (дипломат)

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Никаких проблем с выдачей виз для иностранных журналистов на фоне инцидента с арестованным корреспондентом Wall Street Journal Эваном Гершковичем не будет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Нет, это никак не связано, визы выдаются в обычном режиме. У нас никаких ограничений нет. Не будет ни для граждан США, ни для граждан других стран. Никаких проблем для журналистов не будет точно", - сказал он представителям СМИ.Ранее Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.ФСБ РФ сегодня объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861876652.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евгений иванов (дипломат), россия