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У журналистов не будет проблем с получением виз в Россию, заявил МИД - РИА Новости, 30.03.2023
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17:08 30.03.2023 (обновлено: 17:30 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/vizu-1861910597.html
У журналистов не будет проблем с получением виз в Россию, заявил МИД
У журналистов не будет проблем с получением виз в Россию, заявил МИД - РИА Новости, 30.03.2023
У журналистов не будет проблем с получением виз в Россию, заявил МИД
Никаких проблем с выдачей виз для иностранных журналистов на фоне инцидента с арестованным корреспондентом Wall Street Journal Эваном Гершковичем не будет,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:08
2023-03-30T17:30
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Никаких проблем с выдачей виз для иностранных журналистов на фоне инцидента с арестованным корреспондентом Wall Street Journal Эваном Гершковичем не будет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Нет, это никак не связано, визы выдаются в обычном режиме. У нас никаких ограничений нет. Не будет ни для граждан США, ни для граждан других стран. Никаких проблем для журналистов не будет точно", - сказал он представителям СМИ.Ранее Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.ФСБ РФ сегодня объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20230330/gershkovich-1861876652.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, евгений иванов (дипломат), россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Евгений Иванов (дипломат), Россия
У журналистов не будет проблем с получением виз в Россию, заявил МИД

МИД: у журналистов не будет проблем с получением виз на фоне инцидента с Гершковичем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Никаких проблем с выдачей виз для иностранных журналистов на фоне инцидента с арестованным корреспондентом Wall Street Journal Эваном Гершковичем не будет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Нет, это никак не связано, визы выдаются в обычном режиме. У нас никаких ограничений нет. Не будет ни для граждан США, ни для граждан других стран. Никаких проблем для журналистов не будет точно", - сказал он представителям СМИ.
Ранее Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
ФСБ РФ сегодня объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже
Вчера, 15:44
WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЕвгений Иванов (дипломат)Россия
 
 
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