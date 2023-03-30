У журналистов не будет проблем с получением виз в Россию, заявил МИД
МИД: у журналистов не будет проблем с получением виз на фоне инцидента с Гершковичем
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Никаких проблем с выдачей виз для иностранных журналистов на фоне инцидента с арестованным корреспондентом Wall Street Journal Эваном Гершковичем не будет, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Нет, это никак не связано, визы выдаются в обычном режиме. У нас никаких ограничений нет. Не будет ни для граждан США, ни для граждан других стран. Никаких проблем для журналистов не будет точно", - сказал он представителям СМИ.
Ранее Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал сотрудника издания The Wall Street Journal американца Эвана Гершковича по уголовному делу о шпионаже, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
ФСБ РФ сегодня объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Статья УК РФ "шпионаж" предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.