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В РПЦ отметили высокую поддержку канонической УПЦ в украинском обществе - РИА Новости, 30.03.2023
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Религия
 
18:28 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/upts-1861947028.html
В РПЦ отметили высокую поддержку канонической УПЦ в украинском обществе
В РПЦ отметили высокую поддержку канонической УПЦ в украинском обществе - РИА Новости, 30.03.2023
В РПЦ отметили высокую поддержку канонической УПЦ в украинском обществе
Украинское общество все еще поддерживает и доверяет канонической Украинской православной церкви, несмотря на старания украинских властей, заявил в четверг... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:28
2023-03-30T18:28
религия
украина
киев
вахтанг кипшидзе
украинская православная церковь
русская православная церковь
московский патриархат
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Украинское общество все еще поддерживает и доверяет канонической Украинской православной церкви, несмотря на старания украинских властей, заявил в четверг зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что те силы, которые пытаются выселить монахов Киево-Печерской лавры, вероятно, "считают, что сделали достаточно, чтобы скомпрометировать УПЦ, лишить ее народной поддержки, а на следующем этапе просто ее ликвидировать". "Но мы видим, что доверие к Украинской православной церкви остается на достаточно высоком уровне. Многие люди, как мы видим сегодня, готовы препятствовать работе той зондеркоманды, которая называет себя комиссией по проведению ревизии", - пояснил представитель РПЦ. По его мнению, украинские власти будут стараться ликвидировать УПЦ. "Украинские власти, видимо, не без совета своих западных консультантов, приступили к проведению политики по созданию образа врага государства и народа из Украинской православной церкви", - сказал Кипшидзе. Он напомнил, что украинские власти осуществляют давление на лавры УПЦ, прежде всего Киево-Печерскую и Почаевскую, по "нехитрому плану". "Действуя в сговоре с властью, ПЦУ выступила с полной поддержкой рейдерского захвата (Киево-Печерской – ред.) лавры и, как я понимаю, готова выступить стороной по новому договору (аренды недвижимости лавры – ред.), который, вероятно, планируют заключить с ним украинские власти. Вот нехитрый план, который реализуется украинскими властями вопреки здравому смыслу и требованиям права", - пояснил представитель РПЦ. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
https://ria.ru/20230330/upts-1861861700.html
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украина, киев, вахтанг кипшидзе, украинская православная церковь, русская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Вахтанг Кипшидзе, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
В РПЦ отметили высокую поддержку канонической УПЦ в украинском обществе

Представитель РПЦ Кипшидзе: украинское общество поддерживает и доверяет канонической УПЦ

© Фото : пресс-служба УПЦПрихожане перед службой в Киево-Печерской лавре
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : пресс-служба УПЦ
Прихожане перед службой в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Украинское общество все еще поддерживает и доверяет канонической Украинской православной церкви, несмотря на старания украинских властей, заявил в четверг зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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"Поддержка УПЦ со стороны украинского общества остается высокой. Вопрос в том, заставит ли это украинские власти поменять свою политику, – остается открытым", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что те силы, которые пытаются выселить монахов Киево-Печерской лавры, вероятно, "считают, что сделали достаточно, чтобы скомпрометировать УПЦ, лишить ее народной поддержки, а на следующем этапе просто ее ликвидировать".
"Но мы видим, что доверие к Украинской православной церкви остается на достаточно высоком уровне. Многие люди, как мы видим сегодня, готовы препятствовать работе той зондеркоманды, которая называет себя комиссией по проведению ревизии", - пояснил представитель РПЦ.
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По его мнению, украинские власти будут стараться ликвидировать УПЦ. "Украинские власти, видимо, не без совета своих западных консультантов, приступили к проведению политики по созданию образа врага государства и народа из Украинской православной церкви", - сказал Кипшидзе.
Он напомнил, что украинские власти осуществляют давление на лавры УПЦ, прежде всего Киево-Печерскую и Почаевскую, по "нехитрому плану". "Действуя в сговоре с властью, ПЦУ выступила с полной поддержкой рейдерского захвата (Киево-Печерской – ред.) лавры и, как я понимаю, готова выступить стороной по новому договору (аренды недвижимости лавры – ред.), который, вероятно, планируют заключить с ним украинские власти. Вот нехитрый план, который реализуется украинскими властями вопреки здравому смыслу и требованиям права", - пояснил представитель РПЦ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ министерством культуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
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РелигияУкраинаКиевВахтанг КипшидзеУкраинская православная церковьРусская православная церковьМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦ
 
 
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