ВСУ на плохом английском пообещали "оккупировать украинские земли"

2023-03-30T22:44

2023-03-30T22:44

2023-03-30T22:57

в мире

украина

америка

алексей резников

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет ВСУ оккупировать Украину. Видео, в котором глава министерства Алексей Резников катается на иностранных бронемашинах, появилось в телеграм-канале ведомства и на странице Резникова в Twitter. "Это оружие помогать нам оккупировать украинские территории", — гласит текст в ролике (англ. "This weapon help us to occupy Ukranian territories"). Кроме того, автор видео попытался поблагодарить Америку за поддержку, использовав для описания оказываемой Вашингтоном помощи несуществующее слово "unswalking", сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях. "Благодарить Америке за поддержку Украины", — говорится в ролике (англ. "Thank to America for unswalking support of Ukraine"). Позднее ролик удалили и заменили новым с более связным текстом. В нем говорится, что западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность штатам высказывается за "непоколебимую" (англ. "unwavering") поддержку.

https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861107020.html

украина

америка

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Наталья Макарова

в мире, украина, америка, алексей резников