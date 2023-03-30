https://ria.ru/20230330/ukraina-1861991572.html
ВСУ на плохом английском пообещали "оккупировать украинские земли"
ВСУ на плохом английском пообещали "оккупировать украинские земли" - РИА Новости, 30.03.2023
ВСУ на плохом английском пообещали "оккупировать украинские земли"
Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет ВСУ... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T22:44
2023-03-30T22:44
2023-03-30T22:57
в мире
украина
америка
алексей резников
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет ВСУ оккупировать Украину. Видео, в котором глава министерства Алексей Резников катается на иностранных бронемашинах, появилось в телеграм-канале ведомства и на странице Резникова в Twitter. "Это оружие помогать нам оккупировать украинские территории", — гласит текст в ролике (англ. "This weapon help us to occupy Ukranian territories"). Кроме того, автор видео попытался поблагодарить Америку за поддержку, использовав для описания оказываемой Вашингтоном помощи несуществующее слово "unswalking", сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях. "Благодарить Америке за поддержку Украины", — говорится в ролике (англ. "Thank to America for unswalking support of Ukraine"). Позднее ролик удалили и заменили новым с более связным текстом. В нем говорится, что западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность штатам высказывается за "непоколебимую" (англ. "unwavering") поддержку.
https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861107020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, америка, алексей резников
В мире, Украина, Америка, Алексей Резников
ВСУ на плохом английском пообещали "оккупировать украинские земли"
Минобороны Украины в ролике на плохом английском пообещало "оккупировать украинские земли"
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Минобороны Украины опубликовало и впоследствии удалило рекламный ролик, в котором на плохом английском языке заявило, что западная техника поможет ВСУ оккупировать Украину.
Видео, в котором глава министерства Алексей Резников
катается на иностранных бронемашинах, появилось в телеграм-канале ведомства и на странице Резникова в Twitter.
"Это оружие помогать нам оккупировать украинские территории", — гласит текст в ролике (англ. "This weapon help us to occupy Ukranian territories").
Кроме того, автор видео попытался поблагодарить Америку
за поддержку, использовав для описания оказываемой Вашингтоном помощи несуществующее слово "unswalking", сведений о котором нет в Оксфордском и Кембриджском словарях.
"Благодарить Америке за поддержку Украины", — говорится в ролике (англ. "Thank to America for unswalking support of Ukraine").
Позднее ролик удалили и заменили новым с более связным текстом. В нем говорится, что западное оружие поможет освободить украинские территории, а благодарность штатам высказывается за "непоколебимую" (англ. "unwavering") поддержку.
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