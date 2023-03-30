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Украинские СМИ показали, как снайперы ВСУ оборудуют позиции в жилом доме - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 30.03.2023 (обновлено: 17:38 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/ukraina-1861898221.html
Украинские СМИ показали, как снайперы ВСУ оборудуют позиции в жилом доме
Украинские СМИ показали, как снайперы ВСУ оборудуют позиции в жилом доме - РИА Новости, 30.03.2023
Украинские СМИ показали, как снайперы ВСУ оборудуют позиции в жилом доме
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram-канале кадры, на которых снайпер ВСУ ведет огонь из окна жилого дома. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:41
2023-03-30T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
николаев (украина)
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram-канале кадры, на которых снайпер ВСУ ведет огонь из окна жилого дома. "Снайперская точка ВСУ в доме", — говорится в подписи к видео.Съемка шла на верхнем этаже жилого дома. Мужчина в ролике на украинском языке предупредил оператора о выстреле, после чего открыл огонь. Место, где было снято видео, не указывается. Российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что украинские солдаты эксплуатируют гражданские объекты в военных целях, используя мирных жителей как живой щит. В частности, по данным Минобороны, националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Харькове.Жители Николаева передавали РИА Новости фотографии, на которых было видно, что украинские войска в городе оборудовали оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих зданиях. Кроме того, неоднократно сообщалось, что солдаты ВСУ в районе Артемовска под руководством западных инструкторов размещают огневые точки в жилых домах. В свою очередь, в Краматорске украинские войска оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах.
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харьков
николаев (украина)
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в мире, харьков, николаев (украина), артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Николаев (Украина), Артемовск, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ показали, как снайперы ВСУ оборудуют позиции в жилом доме

"Страна.ua" опубликовала видео с украинским снайпером, ведущим огонь из окна жилого дома

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram-канале кадры, на которых снайпер ВСУ ведет огонь из окна жилого дома.
"Снайперская точка ВСУ в доме", — говорится в подписи к видео.
Съемка шла на верхнем этаже жилого дома. Мужчина в ролике на украинском языке предупредил оператора о выстреле, после чего открыл огонь. Место, где было снято видео, не указывается.
Российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что украинские солдаты эксплуатируют гражданские объекты в военных целях, используя мирных жителей как живой щит. В частности, по данным Минобороны, националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Харькове.
Жители Николаева передавали РИА Новости фотографии, на которых было видно, что украинские войска в городе оборудовали оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих зданиях.
Кроме того, неоднократно сообщалось, что солдаты ВСУ в районе Артемовска под руководством западных инструкторов размещают огневые точки в жилых домах. В свою очередь, в Краматорске украинские войска оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковНиколаев (Украина)АртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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