https://ria.ru/20230330/ukraina-1861898221.html

Украинские СМИ показали, как снайперы ВСУ оборудуют позиции в жилом доме

Украинские СМИ показали, как снайперы ВСУ оборудуют позиции в жилом доме - РИА Новости, 30.03.2023

Украинские СМИ показали, как снайперы ВСУ оборудуют позиции в жилом доме

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram-канале кадры, на которых снайпер ВСУ ведет огонь из окна жилого дома. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:41

2023-03-30T16:41

2023-03-30T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

николаев (украина)

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в Telegram-канале кадры, на которых снайпер ВСУ ведет огонь из окна жилого дома. "Снайперская точка ВСУ в доме", — говорится в подписи к видео.Съемка шла на верхнем этаже жилого дома. Мужчина в ролике на украинском языке предупредил оператора о выстреле, после чего открыл огонь. Место, где было снято видео, не указывается. Российская сторона неоднократно обращала внимание на то, что украинские солдаты эксплуатируют гражданские объекты в военных целях, используя мирных жителей как живой щит. В частности, по данным Минобороны, националисты оборудовали огневые позиции в жилых домах в Харькове.Жители Николаева передавали РИА Новости фотографии, на которых было видно, что украинские войска в городе оборудовали оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих зданиях. Кроме того, неоднократно сообщалось, что солдаты ВСУ в районе Артемовска под руководством западных инструкторов размещают огневые точки в жилых домах. В свою очередь, в Краматорске украинские войска оборудовали огневые позиции в жилых домах, школах и детских садах.

https://ria.ru/20230330/troitskoe-1861837724.html

харьков

николаев (украина)

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, николаев (украина), артемовск, вооруженные силы украины