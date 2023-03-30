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В Киеве объяснили обилие уклонистов на Украине - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:50 30.03.2023 (обновлено: 23:51 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/uklonisty-1861996585.html
В Киеве объяснили обилие уклонистов на Украине
В Киеве объяснили обилие уклонистов на Украине - РИА Новости, 30.03.2023
В Киеве объяснили обилие уклонистов на Украине
Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк объяснила большое количество уклонистов "снижением мотивационного ресурса" у украинцев. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T23:50
2023-03-30T23:51
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк объяснила большое количество уклонистов "снижением мотивационного ресурса" у украинцев. Украинское издание "Суспильне" ("Общественное") опубликовало на своем сайте интервью с Гуменюк, где обсуждались вопросы мобилизации и облавы на призывников. "В самом начале все считали, что сейчас мы мобилизуем все свои ресурсы и через две-три недели сможем остановить это нашествие и выбить его... Когда полномасштабная война длится уже больше года, когда есть осознание, какому нашествию себя противопоставили и как это тяжело, что такое противодействовать армии страны, которая в пять раз превышает нас населением, чисто живой силой, тогда и мотивационный ресурс у людей уменьшился", - заявила Гуменюк. Кроме того, сообщается, что большое количество украинцев эвакуировались в отдаленные от боевых действий регионы и не спешат становиться на учет в военкоматах, что позволяет избежать получения повестки по месту жительства, но не убережет от личной встречи с военкомом. Комментируя сомнительную законность многочисленных случаев задержания призывников без участия наряда полиции, облав и фактического похищения мобилизованных сотрудниками центров комплектования, Гуменюк предложила украинцам "начать с себя". "Центры комплектования не ставят себе за цель похищать людей. Здесь начинать надо с себя и дать ответ, выполнил ли ты предусмотренные законом вещи, свои обязательства. Каждый ли приходил каждые пять лет в территориальный центр комплектования и сверял информацию о своих личных данных, проходил медкомиссию. Статистика нашей работы показывает, что такого не происходило", - заявила Гуменюк. Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
https://ria.ru/20230128/uklonist-1848083505.html
https://ria.ru/20230201/uklonist-1849070118.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
В Киеве объяснили обилие уклонистов на Украине

В Киеве объяснили обилие уклонистов на Украине снижением мотивационного ресурса

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк объяснила большое количество уклонистов "снижением мотивационного ресурса" у украинцев.
Украинское издание "Суспильне" ("Общественное") опубликовало на своем сайте интервью с Гуменюк, где обсуждались вопросы мобилизации и облавы на призывников.
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"В самом начале все считали, что сейчас мы мобилизуем все свои ресурсы и через две-три недели сможем остановить это нашествие и выбить его... Когда полномасштабная война длится уже больше года, когда есть осознание, какому нашествию себя противопоставили и как это тяжело, что такое противодействовать армии страны, которая в пять раз превышает нас населением, чисто живой силой, тогда и мотивационный ресурс у людей уменьшился", - заявила Гуменюк.
Кроме того, сообщается, что большое количество украинцев эвакуировались в отдаленные от боевых действий регионы и не спешат становиться на учет в военкоматах, что позволяет избежать получения повестки по месту жительства, но не убережет от личной встречи с военкомом.
Комментируя сомнительную законность многочисленных случаев задержания призывников без участия наряда полиции, облав и фактического похищения мобилизованных сотрудниками центров комплектования, Гуменюк предложила украинцам "начать с себя".
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"Центры комплектования не ставят себе за цель похищать людей. Здесь начинать надо с себя и дать ответ, выполнил ли ты предусмотренные законом вещи, свои обязательства. Каждый ли приходил каждые пять лет в территориальный центр комплектования и сверял информацию о своих личных данных, проходил медкомиссию. Статистика нашей работы показывает, что такого не происходило", - заявила Гуменюк.
Украинские СМИ ранее неоднократно сообщали об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных в пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
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