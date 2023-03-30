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На Украине может появиться реестр уклонистов - РИА Новости, 30.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/uklonisty-1861854304.html
На Украине может появиться реестр уклонистов
На Украине может появиться реестр уклонистов - РИА Новости, 30.03.2023
На Украине может появиться реестр уклонистов
На Украине может появиться реестр "уклонистов", заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T14:31
2023-03-30T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
федор вениславский
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На Украине может появиться реестр "уклонистов", заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский. "Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", - сказал он украинскому изданию "Фокус". Как пишет издание, идея заключается в том, что если военнообязанный был надлежащим образом информирован о необходимости явиться в военкомат, но не сделал этого, например, два раза подряд, то военкомат будет вправе обнародовать его личные данные. Если военнообязанный посетит военкомат, то его данные будут удалены из реестра. По мнению Вениславского, обнародование личных данных может выполнять функцию общественного давления на уклоняющегося от посещения военкомата. Отмечается, что детали законодательной инициативы еще прорабатываются, законопроект еще не зарегистрирован в Верховной раде. Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230327/uklonist-1861022115.html
https://ria.ru/20230128/zakarpate-1848043692.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, федор вениславский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Федор Вениславский
На Украине может появиться реестр уклонистов

Народный депутат Рады Вениславский: на Украине может появиться реестр уклонистов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. На Украине может появиться реестр "уклонистов", заявил член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский.
"Если человек был должным образом, возможно, через тот же мессенджер, проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не явился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину", - сказал он украинскому изданию "Фокус".
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Как пишет издание, идея заключается в том, что если военнообязанный был надлежащим образом информирован о необходимости явиться в военкомат, но не сделал этого, например, два раза подряд, то военкомат будет вправе обнародовать его личные данные. Если военнообязанный посетит военкомат, то его данные будут удалены из реестра.
По мнению Вениславского, обнародование личных данных может выполнять функцию общественного давления на уклоняющегося от посещения военкомата. Отмечается, что детали законодательной инициативы еще прорабатываются, законопроект еще не зарегистрирован в Верховной раде.
Ряд украинских СМИ зимой сообщал об облавах на призывников, проходящих в стране. Сообщалось об использовании военными машин скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора, раздаче повесток сотрудниками коммунальных служб. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Повестка может быть вручена в любом месте, которое не запрещено законом. Вручение не обязательно должен осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ее могут выдать и руководители учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныФедор Вениславский
 
 
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