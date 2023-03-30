https://ria.ru/20230330/ugroza-1861830541.html
В США испугались "реальной угрозы" из России
В США испугались "реальной угрозы" из России - РИА Новости, 30.03.2023
В США испугались "реальной угрозы" из России
Российский ударный беспилотник С-70Б "Охотник" представляет угрозу, даже если на вооружении находится небольшое количество этой модели БПЛА, заявил автор... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:23
2023-03-30T13:23
2023-03-30T16:14
в мире
ростех
технологии
российская электроника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763619500_0:146:3030:1850_1920x0_80_0_0_2e4a75c86371fb59696e33ce748e3865.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский ударный беспилотник С-70Б "Охотник" представляет угрозу, даже если на вооружении находится небольшое количество этой модели БПЛА, заявил автор портала 19fortyive Крис Осборн.По его словам, технические особенности российского дрона делают его серьезным оружием."Как сообщается, он работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом. Возможность хранить оружие внутри самолета, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме", — пояснил Осборн.Обозреватель подчеркнул, что даже небольшое количество дронов этой модели в российском арсенале будет представлять реальную угрозу.В четверг корпорация "Ростех" сообщила о создании холдингом "Росэлектроника" опытных образцов новейшего стелс-материала для самолетов. Принципиально новый материал способен поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые, подчеркнули в госкорпорации.
https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861347767.html
https://ria.ru/20230325/schet-1860653792.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763619500_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_aa4e252cce931efda65462976c4c00df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ростех, технологии, российская электроника
В мире, Ростех, Технологии, Российская электроника
В США испугались "реальной угрозы" из России
19fortyfive: российский ударный дрон С-70Б "Охотник" представляет реальную угрозу
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости.
Российский ударный беспилотник С-70Б "Охотник" представляет угрозу, даже если на вооружении находится небольшое количество этой модели БПЛА, заявил автор портала 19fortyive
Крис Осборн.
По его словам, технические особенности российского дрона делают его серьезным оружием.
ВВС США заявили о неудачных испытаниях гиперзвукового оружия
"Как сообщается, он работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом. Возможность хранить оружие внутри самолета, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме", — пояснил Осборн.
Обозреватель подчеркнул, что даже небольшое количество дронов этой модели в российском арсенале будет представлять реальную угрозу.
В четверг корпорация "Ростех
" сообщила о создании холдингом "Росэлектроника
" опытных образцов новейшего стелс-материала для самолетов. Принципиально новый материал способен поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые, подчеркнули в госкорпорации.
Польша выставила Евросоюзу счет за переданное Украине оружие