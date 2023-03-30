https://ria.ru/20230330/ugroza-1861830541.html

В США испугались "реальной угрозы" из России

В США испугались "реальной угрозы" из России - РИА Новости, 30.03.2023

В США испугались "реальной угрозы" из России

Российский ударный беспилотник С-70Б "Охотник" представляет угрозу, даже если на вооружении находится небольшое количество этой модели БПЛА, заявил автор... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:23

2023-03-30T13:23

2023-03-30T16:14

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ростех

технологии

российская электроника

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский ударный беспилотник С-70Б "Охотник" представляет угрозу, даже если на вооружении находится небольшое количество этой модели БПЛА, заявил автор портала 19fortyive Крис Осборн.По его словам, технические особенности российского дрона делают его серьезным оружием."Как сообщается, он работает с внутренним отсеком для вооружения, стелс-покрытиями и горизонтальной малозаметной конфигурацией со смешанным крылом. Возможность хранить оружие внутри самолета, не подвешивая его на пилонах, означает, что дрон может атаковать, работая в скрытом режиме", — пояснил Осборн.Обозреватель подчеркнул, что даже небольшое количество дронов этой модели в российском арсенале будет представлять реальную угрозу.В четверг корпорация "Ростех" сообщила о создании холдингом "Росэлектроника" опытных образцов новейшего стелс-материала для самолетов. Принципиально новый материал способен поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые, подчеркнули в госкорпорации.

https://ria.ru/20230328/oruzhie-1861347767.html

https://ria.ru/20230325/schet-1860653792.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, ростех, технологии, российская электроника