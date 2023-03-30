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"Госуслуги" МО упростили процедуру расчета стоимости земельного участка
"Госуслуги" МО упростили процедуру расчета стоимости земельного участка - РИА Новости, 30.03.2023
"Госуслуги" МО упростили процедуру расчета стоимости земельного участка
В Подмосковье упростили процедуру расчета стоимости прирезки земельного участка. Такими сведениями поделились в министерстве госуправления, ИТ и связи... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:48
2023-03-30T16:48
2023-03-30T16:48
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В Подмосковье упростили процедуру расчета стоимости прирезки земельного участка. Такими сведениями поделились в министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области, сообщил телеканал "360".На портале появилась услуга "Перераспределение земель и (или) земельных участков"."Новый сервис делает подачу заявления проще, а получение услуги удобнее. Больше не требуется самостоятельно узнавать стоимость дополнительных соток – она будет рассчитываться автоматически", –рассказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.В рамках данной услуги собственник может присоединить к своему участку смежную землю, которая входит в собственность муниципалитета или государства. Стоимость процедуры составляет 50% от кадастровой стоимости присоединяемой территории.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости.
В Подмосковье упростили процедуру расчета стоимости прирезки земельного участка. Такими сведениями поделились в министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области, сообщил телеканал "360"
.
На портале появилась услуга "Перераспределение земель и (или) земельных участков".
"Новый сервис делает подачу заявления проще, а получение услуги удобнее. Больше не требуется самостоятельно узнавать стоимость дополнительных соток – она будет рассчитываться автоматически", –рассказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
В рамках данной услуги собственник может присоединить к своему участку смежную землю, которая входит в собственность муниципалитета или государства. Стоимость процедуры составляет 50% от кадастровой стоимости присоединяемой территории.