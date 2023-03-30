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"Госуслуги" МО упростили процедуру расчета стоимости земельного участка

"Госуслуги" МО упростили процедуру расчета стоимости земельного участка - РИА Новости, 30.03.2023

"Госуслуги" МО упростили процедуру расчета стоимости земельного участка

В Подмосковье упростили процедуру расчета стоимости прирезки земельного участка. Такими сведениями поделились в министерстве госуправления, ИТ и связи... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:48

2023-03-30T16:48

2023-03-30T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. В Подмосковье упростили процедуру расчета стоимости прирезки земельного участка. Такими сведениями поделились в министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области, сообщил телеканал "360".На портале появилась услуга "Перераспределение земель и (или) земельных участков"."Новый сервис делает подачу заявления проще, а получение услуги удобнее. Больше не требуется самостоятельно узнавать стоимость дополнительных соток – она будет рассчитываться автоматически", –рассказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.В рамках данной услуги собственник может присоединить к своему участку смежную землю, которая входит в собственность муниципалитета или государства. Стоимость процедуры составляет 50% от кадастровой стоимости присоединяемой территории.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)