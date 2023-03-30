https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861746315.html

Турецкий политик призвал развивать отношения Москвы и Анкары

Турецкий политик призвал развивать отношения Москвы и Анкары - РИА Новости, 30.03.2023

Турецкий политик призвал развивать отношения Москвы и Анкары

Отношения Анкары и Москвы требуют тщательного внимания и значения, необходимо их развитие на основе общих интересов, считает кандидат в президенты Турции,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T08:52

2023-03-30T08:52

2023-03-30T09:22

политика

москва

анкара (провинция)

турция

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АНТАКЬЯ, 30 мар – РИА Новости. Отношения Анкары и Москвы требуют тщательного внимания и значения, необходимо их развитие на основе общих интересов, считает кандидат в президенты Турции, выпускник МГИМО и член дискуссионного клуба "Валдай" Синан Оган. Кандидатура Огана выдвинута от альянса Ata İttifakı, политик сумел собрать 100 тысяч голосов, необходимых для кандидатуры на пост главы государства. "Я написал докторскую диссертацию на русском языке, и с господином Путиным мы спокойно можем сесть за стол и обсудить эту тему, так же и с Зеленским. Я очень хочу, чтобы при посредничестве Турции в Стамбуле между РФ и Украиной была организована встреча и решен этот вопрос", - заявил Оган.По его словам, единственной стороной в выигрыше от украинского конфликта является Запад.Касаясь поставок снарядов с обедненным ураном Украине, Оган отметил, что это опасный шаг, в ядерной войне не будет победителей."Турецко-российские отношения являлись темой моей докторской диссертации в МГИМО. Россия – наш важный сосед, отношения с Россией требуют тщательного внимания и значения. Мы, конечно же, будем развивать наши отношения с Россией. Россия для нас - важный торговый партнер, в этой связи хочу особо подчеркнуть понимание с моей стороны значимости этих отношений. Не вижу преград, которые могли бы помешать их развитию. Создается видимость некоторой конкуренции Турции и России на различных плоскостях, но, на мой взгляд, у нас существуют общие интересы. Думаю, с учетом этих общих интересов мы можем и развивать наши отношения", - сказал политик РИА Новости. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.

https://ria.ru/20230330/turtsiya-1861737223.html

https://ria.ru/20230324/turtsiya-1860254946.html

москва

анкара (провинция)

турция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, анкара (провинция), турция