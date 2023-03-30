https://ria.ru/20230330/troitskoe-1861837724.html

При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 30.03.2023

При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб, 14 пострадали при обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS, уточнили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:47

2023-03-30T13:47

2023-03-30T13:52

вооруженные силы украины

сцкк

луганская народная республика

происшествия

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб, 14 пострадали при обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS, уточнили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что при обстреле украинскими войсками Троицкого из РСЗО HIMARS пострадали шесть мирных жителей, кроме того, повреждены корпус больницы и магазин."По состоянию на 13.30 (совпадает с мск - ред.), в результате обстрела населенного пункта Троицкое с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты), погиб один мирный житель и 14 человек получили ранения, поврежден корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230330/yasinovataya-1861786562.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, сцкк, луганская народная республика, происшествия