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При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 30.03.2023 (обновлено: 13:52 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/troitskoe-1861837724.html
При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 30.03.2023
При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб, 14 пострадали при обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS, уточнили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:47
2023-03-30T13:52
вооруженные силы украины
сцкк
луганская народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб, 14 пострадали при обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS, уточнили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что при обстреле украинскими войсками Троицкого из РСЗО HIMARS пострадали шесть мирных жителей, кроме того, повреждены корпус больницы и магазин."По состоянию на 13.30 (совпадает с мск - ред.), в результате обстрела населенного пункта Троицкое с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты), погиб один мирный житель и 14 человек получили ранения, поврежден корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230330/yasinovataya-1861786562.html
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вооруженные силы украины, сцкк, луганская народная республика, происшествия
Вооруженные силы Украины, СЦКК, Луганская Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ погиб мирный житель, 14 пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб, 14 пострадали при обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS, уточнили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее представительство сообщало, что при обстреле украинскими войсками Троицкого из РСЗО HIMARS пострадали шесть мирных жителей, кроме того, повреждены корпус больницы и магазин.
"По состоянию на 13.30 (совпадает с мск - ред.), в результате обстрела населенного пункта Троицкое с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты), погиб один мирный житель и 14 человек получили ранения, поврежден корпус Троицкой центральной районной многопрофильной больницы и магазин", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСЦККЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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