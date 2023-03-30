https://ria.ru/20230330/trevoga-1861834740.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.03.2023

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:34

2023-03-30T13:34

2023-03-30T13:36

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно в 13.26 (совпадает с мск).Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

киев

одесская область

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украина, в мире, киев, одесская область, вооруженные силы рф