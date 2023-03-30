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В Ростовской области перекрыли участок трассы М-4 "Дон"
В Ростовской области перекрыли участок трассы М-4 "Дон" - РИА Новости, 30.03.2023
В Ростовской области перекрыли участок трассы М-4 "Дон"
Движение транспорта на участке М-4 "Дон" в Ростовской области перекрыли из-за снегопада, сообщило управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T21:27
2023-03-30T21:27
2023-03-30T22:28
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Движение транспорта на участке М-4 "Дон" в Ростовской области перекрыли из-за снегопада, сообщило управление ГИБДД по региону. Личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции перевели на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям. Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий. Особенно это касается тех, кто успел установить на машину летнюю резину.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на нескольких участках ограничили движение для большегрузов.
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ростовская область, гибдд мвд рф, ростов, происшествия
Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Ростов, Происшествия
В Ростовской области перекрыли участок трассы М-4 "Дон"
В Ростовской области закрыли участок трассы М-4 "Дон" из-за снегопада
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости.
Движение транспорта на участке М-4 "Дон" в Ростовской области перекрыли из-за снегопада, сообщило
управление ГИБДД по региону.
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"С 20 часов до особого распоряжения для ликвидации последствий снегопада временно прекращено движение транспорта с 907 по 983 километр автодороги М-4 "Дон" в обоих направлениях", — говорится в заявлении.
Личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции перевели на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям.
Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий. Особенно это касается тех, кто успел установить на машину летнюю резину.
Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на нескольких участках ограничили движение для большегрузов.
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