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В Ростовской области перекрыли участок трассы М-4 "Дон"

В Ростовской области перекрыли участок трассы М-4 "Дон" - РИА Новости, 30.03.2023

В Ростовской области перекрыли участок трассы М-4 "Дон"

Движение транспорта на участке М-4 "Дон" в Ростовской области перекрыли из-за снегопада, сообщило управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T21:27

2023-03-30T21:27

2023-03-30T22:28

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гибдд мвд рф

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происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Движение транспорта на участке М-4 "Дон" в Ростовской области перекрыли из-за снегопада, сообщило управление ГИБДД по региону. Личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции перевели на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям. Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов воздержаться от поездок по региональным и федеральным автодорогам до улучшения погодных условий. Особенно это касается тех, кто успел установить на машину летнюю резину.Мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор. На трассе М-4 "Дон" образовались многокилометровые пробки, на нескольких участках ограничили движение для большегрузов.

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ростовская область, гибдд мвд рф, ростов, происшествия