https://ria.ru/20230330/traktory-1861828394.html
Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз
Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз - РИА Новости, 30.03.2023
Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз
Парк тракторов в Московской области увеличился в десять раз благодаря мерам господдержки, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:16
2023-03-30T13:16
2023-03-30T13:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Парк тракторов в Московской области увеличился в десять раз благодаря мерам господдержки, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Ранее сообщалось, что на приобретение сельскохозяйственной техники и тракторного оборудования в Московской области было выделено почти 225 миллионов рублей."С начала года сельхозтоваропроизводители начали закупать технику. Причем темпы обновления парка за последние пять лет увеличились почти в десять раз. Это говорит, прежде всего, о том, что мы стараемся обеспечить все необходимые условия для приобретения сельхозтехники в регионе", - цитирует пресс-служба курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Он также напомнил, что министерство сельского хозяйства и продовольствия в 2022 году подписало соглашение о сотрудничестве с "Петербургским тракторным заводом" для расширения возможностей по приобретению техники на льготных условиях.
https://ria.ru/20230329/zhkkh-1861688757.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Парк тракторов в Московской области увеличился в десять раз благодаря мерам господдержки, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Ранее сообщалось, что на приобретение сельскохозяйственной техники и тракторного оборудования в Московской области было выделено почти 225 миллионов рублей.
"
С начала года сельхозтоваропроизводители начали закупать технику. Причем темпы обновления парка за последние пять лет увеличились почти в десять раз. Это говорит, прежде всего, о том, что мы стараемся обеспечить все необходимые условия для приобретения сельхозтехники в регионе",
- цитирует пресс-служба курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова
.
Он также напомнил, что министерство сельского хозяйства и продовольствия в 2022 году подписало соглашение о сотрудничестве с "Петербургским тракторным заводом" для расширения возможностей по приобретению техники на льготных условиях.
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