https://ria.ru/20230330/traktory-1861828394.html

Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз

Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз - РИА Новости, 30.03.2023

Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз

Парк тракторов в Московской области увеличился в десять раз благодаря мерам господдержки, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T13:16

2023-03-30T13:16

2023-03-30T13:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Парк тракторов в Московской области увеличился в десять раз благодаря мерам господдержки, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Ранее сообщалось, что на приобретение сельскохозяйственной техники и тракторного оборудования в Московской области было выделено почти 225 миллионов рублей."С начала года сельхозтоваропроизводители начали закупать технику. Причем темпы обновления парка за последние пять лет увеличились почти в десять раз. Это говорит, прежде всего, о том, что мы стараемся обеспечить все необходимые условия для приобретения сельхозтехники в регионе", - цитирует пресс-служба курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Он также напомнил, что министерство сельского хозяйства и продовольствия в 2022 году подписало соглашение о сотрудничестве с "Петербургским тракторным заводом" для расширения возможностей по приобретению техники на льготных условиях.

https://ria.ru/20230329/zhkkh-1861688757.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов