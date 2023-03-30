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Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз - РИА Новости, 30.03.2023
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Новости Подмосковья
 
13:16 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/traktory-1861828394.html
Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз
Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз - РИА Новости, 30.03.2023
Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз
Парк тракторов в Московской области увеличился в десять раз благодаря мерам господдержки, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T13:16
2023-03-30T13:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Парк тракторов в Московской области увеличился в десять раз благодаря мерам господдержки, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.Ранее сообщалось, что на приобретение сельскохозяйственной техники и тракторного оборудования в Московской области было выделено почти 225 миллионов рублей."С начала года сельхозтоваропроизводители начали закупать технику. Причем темпы обновления парка за последние пять лет увеличились почти в десять раз. Это говорит, прежде всего, о том, что мы стараемся обеспечить все необходимые условия для приобретения сельхозтехники в регионе", - цитирует пресс-служба курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.Он также напомнил, что министерство сельского хозяйства и продовольствия в 2022 году подписало соглашение о сотрудничестве с "Петербургским тракторным заводом" для расширения возможностей по приобретению техники на льготных условиях.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз

© Фото : Правительство Московской областиПарк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз
Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Правительство Московской области
Парк тракторов в Подмосковье увеличили в десять раз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Парк тракторов в Московской области увеличился в десять раз благодаря мерам господдержки, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Ранее сообщалось, что на приобретение сельскохозяйственной техники и тракторного оборудования в Московской области было выделено почти 225 миллионов рублей.
"С начала года сельхозтоваропроизводители начали закупать технику. Причем темпы обновления парка за последние пять лет увеличились почти в десять раз. Это говорит, прежде всего, о том, что мы стараемся обеспечить все необходимые условия для приобретения сельхозтехники в регионе", - цитирует пресс-служба курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
Он также напомнил, что министерство сельского хозяйства и продовольствия в 2022 году подписало соглашение о сотрудничестве с "Петербургским тракторным заводом" для расширения возможностей по приобретению техники на льготных условиях.
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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