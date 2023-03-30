Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае задержали людей, пытавшихся продать тушу амурского тигра - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/tigr-1861781984.html
В Хабаровском крае задержали людей, пытавшихся продать тушу амурского тигра
В Хабаровском крае задержали людей, пытавшихся продать тушу амурского тигра - РИА Новости, 30.03.2023
В Хабаровском крае задержали людей, пытавшихся продать тушу амурского тигра
Три жителя Хабаровского края задержаны при продаже туши краснокнижного амурского тигра, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T11:21
2023-03-30T11:21
происшествия
россия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
ХАБАРОВСК, 30 мар - РИА Новости. Три жителя Хабаровского края задержаны при продаже туши краснокнижного амурского тигра, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным ведомства, в среду трое мужчин, "действуя группой лиц по предварительному сговору", перевозили на автомобиле добытую тушу особо ценного дикого животного. "Неподалеку от перегона "Хабаровск II – Красная речка" Дальневосточной железной дороги подозреваемые были задержаны при попытке продать за 700 тысяч рублей тушу "амурского тигра" лицу, действовавшему в рамках проводимого органами ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия. Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов...)", - говорится в сообщении. Фигуранты задержаны. По месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании им меры пресечения.
https://ria.ru/20230330/tigr-1861780453.html
россия
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Хабаровском крае задержали людей, пытавшихся продать тушу амурского тигра

СК задержал троих жителей Хабаровского края при попытке продать тушу амурского тигра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 30 мар - РИА Новости. Три жителя Хабаровского края задержаны при продаже туши краснокнижного амурского тигра, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, в среду трое мужчин, "действуя группой лиц по предварительному сговору", перевозили на автомобиле добытую тушу особо ценного дикого животного.
"Неподалеку от перегона "Хабаровск II – Красная речка" Дальневосточной железной дороги подозреваемые были задержаны при попытке продать за 700 тысяч рублей тушу "амурского тигра" лицу, действовавшему в рамках проводимого органами ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия. Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов...)", - говорится в сообщении.
Фигуранты задержаны. По месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании им меры пресечения.
Амурский тигр
В Хабаровском крае умер истощенный амурский тигр, ранивший тракториста
Вчера, 11:19
 
ПроисшествияРоссияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная железная дорогаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала