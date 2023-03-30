https://ria.ru/20230330/tigr-1861781984.html

В Хабаровском крае задержали людей, пытавшихся продать тушу амурского тигра

В Хабаровском крае задержали людей, пытавшихся продать тушу амурского тигра - РИА Новости, 30.03.2023

В Хабаровском крае задержали людей, пытавшихся продать тушу амурского тигра

Три жителя Хабаровского края задержаны при продаже туши краснокнижного амурского тигра, сообщило следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:21

2023-03-30T11:21

2023-03-30T11:21

происшествия

россия

хабаровский край

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточная железная дорога

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 30 мар - РИА Новости. Три жителя Хабаровского края задержаны при продаже туши краснокнижного амурского тигра, сообщило следственное управление СК РФ по региону. По данным ведомства, в среду трое мужчин, "действуя группой лиц по предварительному сговору", перевозили на автомобиле добытую тушу особо ценного дикого животного. "Неподалеку от перегона "Хабаровск II – Красная речка" Дальневосточной железной дороги подозреваемые были задержаны при попытке продать за 700 тысяч рублей тушу "амурского тигра" лицу, действовавшему в рамках проводимого органами ФСБ России оперативно-розыскного мероприятия. Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов...)", - говорится в сообщении. Фигуранты задержаны. По месту их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании им меры пресечения.

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происшествия, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)