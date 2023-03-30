https://ria.ru/20230330/tigr-1861780453.html

В Хабаровском крае умер истощенный амурский тигр, ранивший тракториста

В Хабаровском крае умер истощенный амурский тигр, ранивший тракториста - РИА Новости, 30.03.2023

В Хабаровском крае умер истощенный амурский тигр, ранивший тракториста

Истощенный амурский тигр, ранивший тракториста в Хабаровском крае, умер от болезней, сообщил РИА Новости руководитель охотничьего управления правительства края... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T11:19

2023-03-30T11:19

2023-03-30T11:19

хабаровский край

россия

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ХАБАРОВСК, 30 мар - РИА Новости. Истощенный амурский тигр, ранивший тракториста в Хабаровском крае, умер от болезней, сообщил РИА Новости руководитель охотничьего управления правительства края Юрий Колпак. Ранее минздрав региона информировал, что истощенный хищник 28 марта напал на 50-летнего тракториста на лесозаготовительной дороге в районе имени Лазо, в 40 километрах от села Мухен. Мужчину спасают в хабаровской больнице имени Сергеева. Сообщалось, что тигру примерно пять лет, это сильно истощенный самец. Животное направили в центр реабилитации в село Алексеевку Приморского края. Как рассказали агентству в минздраве края, пострадавший находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. У него переломы верхних и нижних конечностей, открытая травма груди. "Тигр был критически худой, в очень плохом состоянии, ему более пяти лет, он больной весь: лапы подотмороженные, нагноения на лапах. Он даже не реагировал адекватно на прикосновения, не рычал. Когда мы прибыли на место, быстро его обнаружили, он лежал под деревом недалеко на деляне. Привезли его в реабилитационный центр, он немного пожил и умер... он и должен был умереть", - рассказал Колпак. Как отметил глава охотуправления края, хищник скончался утром в четверг, у специалистов не было шансов его спасти. Необходимые анализы взяты, сейчас достоверно выясняется, что стало причиной гибели дикого животного. "Мое предположение, что тигр больной, соответственно, все его поступки неадекватны. Ему болезнь не давала жить. Где-то что-то мог себе поймать. Зиму эту прожил как-то. Этот тигр нам знаком. Его видели часто. Это тот самый тигр, который ранее, несколько месяцев назад (в ноябре 2022 года - ред.), парня на этой же деляне схватил за ногу, но тот успел спастись", - сообщил Колпак. Ранее в Хабаровском крае отловили четырех амурских тигров, нападавших на дворовых собак в притаежных населенных пунктах. Все отловленные дикие звери имеют те или иные повреждения лап, предположительно от капкана или браконьерской петли, одного самца не смогли спасти, он умер от сепсиса в конце февраля. С начала года хищники съели более 150 домашних животных. В феврале хищник напал на молодого охотника из Нанайского района, якобы прямо в зимовье. Ему позже ампутировали руку. Во время разбирательства выяснилось, что хищник за несколько дней до происшествия был ранен охотником из ружья. Заведено и расследуется уголовное дело, сообщали РИА Новости в полиции региона. 19-летний представитель коренного малочисленного народа до сих пор в больнице, лечение продолжается, уточнили корреспонденту агентства в минздраве края. "Он в отделении торакальной хирургии, есть положительная динамика, в удовлетворительном состоянии, но лечение от таких ран длительное", - заключила представитель ведомства. Амурский (уссурийский) тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки живут в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Согласно результатам сплошного учета, в РФ обитают порядка 750 амурских тигров.

https://ria.ru/20230306/tigr-1856039391.html

https://ria.ru/20230227/tigr-1854484878.html

хабаровский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, россия