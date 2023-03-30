https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html

МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией

МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией - РИА Новости, 30.03.2023

МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией

Активизация контактов Тайваня и США являются провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T17:18

2023-03-30T17:18

2023-03-30T17:18

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

сша

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тайвань

мария захарова

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Активизация контактов Тайваня и США являются провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что "это еще один пример провокационной деятельности США в мировых делах". "Другого способа (США) не знают, кроме бесконечных провокаций, разжиганий и усугубления международной обстановки, придумывания различных предлогов для вмешательства во внутренние дела", - отметила она. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Офис главы администрации острова сообщил, что она отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ложью информацию, что Цай Инвэнь поедет через США лишь транзитом и призвала Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230329/pekin-1861423407.html

https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, китай, тайвань, мария захарова, россия