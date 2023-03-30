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МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией - РИА Новости, 30.03.2023
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17:18 30.03.2023
https://ria.ru/20230330/tayvan-1861913373.html
МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией
МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией - РИА Новости, 30.03.2023
МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией
Активизация контактов Тайваня и США являются провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T17:18
2023-03-30T17:18
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
сша
китай
тайвань
мария захарова
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Активизация контактов Тайваня и США являются провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что "это еще один пример провокационной деятельности США в мировых делах". "Другого способа (США) не знают, кроме бесконечных провокаций, разжиганий и усугубления международной обстановки, придумывания различных предлогов для вмешательства во внутренние дела", - отметила она. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Офис главы администрации острова сообщил, что она отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ложью информацию, что Цай Инвэнь поедет через США лишь транзитом и призвала Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230329/pekin-1861423407.html
https://ria.ru/20230330/belyydom-1861765418.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, сша, китай, тайвань, мария захарова, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, США, Китай, Тайвань, Мария Захарова, Россия
МИД назвал контакты Тайваня и США провокацией

Представитель МИД Захарова назвала активизацию контактов Тайваня и США провокацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Активизация контактов Тайваня и США являются провокацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Мы рассматриваем это как очередную провокацию в духе линии США на всестороннее сдерживание Китая, что идет вразрез с обязательствами Вашингтона в рамках китайско-американских совместных коммюнике и то, что грубо нарушает принцип "одного Китая", - заявила Захарова на своем брифинге.
Она добавила, что "это еще один пример провокационной деятельности США в мировых делах".
"Другого способа (США) не знают, кроме бесконечных провокаций, разжиганий и усугубления международной обстановки, придумывания различных предлогов для вмешательства во внутренние дела", - отметила она.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что глава администрации Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Офис главы администрации острова сообщил, что она отправится в Гватемалу и Белиз транзитом через США. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала ложью информацию, что Цай Инвэнь поедет через США лишь транзитом и призвала Вашингтон прекратить любые официальные отношения с Тайбэем.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Пекин пригрозил последствиями в случае встречи главы Тайваня с Маккарти
29 марта, 06:42
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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Вчера, 10:34
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреСШАКитайТайваньМария ЗахароваРоссия
 
 
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