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В Ростовской области почти 35 тысяч жителей остались без света
В Ростовской области почти 35 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 30.03.2023
В Ростовской области почти 35 тысяч жителей остались без света
Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщил глава региона Василий Голубев в своем... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:28
2023-03-30T18:28
2023-03-30T19:23
ростовская область
погода
россия
василий голубев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 мар — РИА Новости. Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра и мокрого снега, сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.По его словам, свет пропал в восьми районах и трех городах в центральной части области. Причиной этому стал сильный ветер и мокрый снег. Энергетиков перевели в режим повышенной готовности. В восстановительных работах принимают участие 343 бригады: 1244 человека и 640 единиц техники. Специалисты будут работать круглосуточно.Голубев также рассказал о сложной ситуации на трассе М-4 "Дон", где из-за ветра и налипания мокрого снега произошло несколько ДТП и образовались многокилометровые заторы. В ликвидации аварии учувствуют 36 единиц крупной дорожной техники. К местам заторов направят дополнительные силы и средства МЧС, для людей оборудуют пункты обогрева.Мокрый снег с дождем, преходящий в снегопад, начался в Ростовской области в ночь на 30 марта и продолжается до сих пор.
https://ria.ru/20230330/sneg-1861768701.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, погода, россия, василий голубев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ростовская область, Погода, Россия, Василий Голубев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Ростовской области почти 35 тысяч жителей остались без света
Почти 35 тысяч жителей Ростовской области остались без света из-за сильного ветра и снега