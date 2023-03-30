https://ria.ru/20230330/stavropole-1861891402.html
В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение
В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 30.03.2023
В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в металлическом боксе с хозтоварами на рынке в Ставропольском крае на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:31
2023-03-30T16:31
2023-03-30T16:33
происшествия
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861815127_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_dfd4d61e82fc4c7f474c8b10dec32604.jpg
МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в металлическом боксе с хозтоварами на рынке в Ставропольском крае на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило региональное ГУМЧС РФ. Утром в четверг на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск в Предгорном районе на рынке "Привокзальный" загорелся металлический бокс с товарами хозяйственного назначения на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Позже площадь возгорания выросла до 3,5 тысячи "квадратов", оно было локализовано. К ликвидации пожара привлечены 106 человек и 26 единиц техники. "Рынок "Привокзальный", ликвидация открытого горения на площади 3500 квадратных метров", - говорится в сообщении ГУМЧС. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ликвидация открытого горения объявлена в 16.00, пожарные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861815127_0:0:885:663_1920x0_80_0_0_6ad0c5f2039e787fc0c808c466fee1b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение
В металлическом боксе на рынке в Ставрополье ликвидировали открытое горение