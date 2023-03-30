Рейтинг@Mail.ru
В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 30.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 30.03.2023 (обновлено: 16:33 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/stavropole-1861891402.html
В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение
В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 30.03.2023
В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в металлическом боксе с хозтоварами на рынке в Ставропольском крае на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T16:31
2023-03-30T16:33
происшествия
ставропольский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861815127_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_dfd4d61e82fc4c7f474c8b10dec32604.jpg
МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в металлическом боксе с хозтоварами на рынке в Ставропольском крае на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило региональное ГУМЧС РФ. Утром в четверг на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск в Предгорном районе на рынке "Привокзальный" загорелся металлический бокс с товарами хозяйственного назначения на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Позже площадь возгорания выросла до 3,5 тысячи "квадратов", оно было локализовано. К ликвидации пожара привлечены 106 человек и 26 единиц техники. "Рынок "Привокзальный", ликвидация открытого горения на площади 3500 квадратных метров", - говорится в сообщении ГУМЧС. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ликвидация открытого горения объявлена в 16.00, пожарные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861815127_0:0:885:663_1920x0_80_0_0_6ad0c5f2039e787fc0c808c466fee1b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение

В металлическом боксе на рынке в Ставрополье ликвидировали открытое горение

© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюТушение пожара на рынке "Привокзальный" в Ставропольском крае
Тушение пожара на рынке Привокзальный в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Тушение пожара на рынке "Привокзальный" в Ставропольском крае
Читать ria.ru в
МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в металлическом боксе с хозтоварами на рынке в Ставропольском крае на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
Утром в четверг на 3-м километре автодороги ПятигорскГеоргиевск в Предгорном районе на рынке "Привокзальный" загорелся металлический бокс с товарами хозяйственного назначения на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Позже площадь возгорания выросла до 3,5 тысячи "квадратов", оно было локализовано. К ликвидации пожара привлечены 106 человек и 26 единиц техники.
"Рынок "Привокзальный", ликвидация открытого горения на площади 3500 квадратных метров", - говорится в сообщении ГУМЧС.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ликвидация открытого горения объявлена в 16.00, пожарные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2020-2023 годах
Вчера, 12:50
 
ПроисшествияСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала