https://ria.ru/20230330/stavropole-1861891402.html

В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение

В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 30.03.2023

В металлическом боксе в Ставрополье ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение в металлическом боксе с хозтоварами на рынке в Ставропольском крае на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T16:31

2023-03-30T16:31

2023-03-30T16:33

происшествия

ставропольский край

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МОСКВА/НАЛЬЧИК, 30 мар - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в металлическом боксе с хозтоварами на рынке в Ставропольском крае на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщило региональное ГУМЧС РФ. Утром в четверг на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск в Предгорном районе на рынке "Привокзальный" загорелся металлический бокс с товарами хозяйственного назначения на площади 2 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Позже площадь возгорания выросла до 3,5 тысячи "квадратов", оно было локализовано. К ликвидации пожара привлечены 106 человек и 26 единиц техники. "Рынок "Привокзальный", ликвидация открытого горения на площади 3500 квадратных метров", - говорится в сообщении ГУМЧС. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, ликвидация открытого горения объявлена в 16.00, пожарные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

https://ria.ru/20230330/pozhary-1861819080.html

ставропольский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ставропольский край