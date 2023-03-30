https://ria.ru/20230330/ssha-1861988960.html

Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию

Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию - РИА Новости, 30.03.2023

Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над призывом представителя Белого дома Джона Кирби к американцам покинуть Россию, предположив, что... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T22:12

2023-03-30T22:12

2023-03-30T23:05

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

джон кирби

энтони блинкен

the wall street journal

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над призывом представителя Белого дома Джона Кирби к американцам покинуть Россию, предположив, что речь идет о тех, кто занимается шпионажем."Мне кажется, Джон забыл перед словом "американцев" добавить "занимающихся шпионажем". Наверное, это было сказано между строк", — написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя новость о том, что Кирби повторил призыв Госдепартамента США отказаться от поездок в Россию.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ареста журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал остающихся в России американских граждан "немедленно покинуть" страну.Ранее в четверг ФСБ России объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230330/arest-1861985819.html

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в мире, россия, сша, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джон кирби, энтони блинкен, the wall street journal, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)