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Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию - РИА Новости, 30.03.2023
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22:12 30.03.2023 (обновлено: 23:05 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/ssha-1861988960.html
Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию
Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию - РИА Новости, 30.03.2023
Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над призывом представителя Белого дома Джона Кирби к американцам покинуть Россию, предположив, что... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T22:12
2023-03-30T23:05
в мире
россия
сша
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
джон кирби
энтони блинкен
the wall street journal
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над призывом представителя Белого дома Джона Кирби к американцам покинуть Россию, предположив, что речь идет о тех, кто занимается шпионажем."Мне кажется, Джон забыл перед словом "американцев" добавить "занимающихся шпионажем". Наверное, это было сказано между строк", — написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя новость о том, что Кирби повторил призыв Госдепартамента США отказаться от поездок в Россию.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ареста журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал остающихся в России американских граждан "немедленно покинуть" страну.Ранее в четверг ФСБ России объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230330/arest-1861985819.html
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в мире, россия, сша, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), джон кирби, энтони блинкен, the wall street journal, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Джон Кирби, Энтони Блинкен, The Wall Street Journal, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова пошутила над призывом США к американцам покинуть Россию

Захарова предположила, что призыв США к американцам покинуть Россию касался шпионов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над призывом представителя Белого дома Джона Кирби к американцам покинуть Россию, предположив, что речь идет о тех, кто занимается шпионажем.
"Мне кажется, Джон забыл перед словом "американцев" добавить "занимающихся шпионажем". Наверное, это было сказано между строк", — написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя новость о том, что Кирби повторил призыв Госдепартамента США отказаться от поездок в Россию.
Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
США запросили у России уведомление об аресте журналиста WSJ Гершковича
Вчера, 21:41
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ареста журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал остающихся в России американских граждан "немедленно покинуть" страну.
Ранее в четверг ФСБ России объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
WSJ отвергла обвинения против Гершковича и потребовала его немедленного освобождения. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
США не призывают СМИ отзывать журналистов из России, заявил Белый дом
Вчера, 20:02
 
В миреРоссияСШАМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Джон КирбиЭнтони БлинкенThe Wall Street JournalМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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