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Спецоперация, 30 марта: наместник лавры обратился к Зеленскому - РИА Новости, 30.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:06 30.03.2023 (обновлено: 22:18 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861988649.html
Спецоперация, 30 марта: наместник лавры обратился к Зеленскому
Спецоперация, 30 марта: наместник лавры обратился к Зеленскому - РИА Новости, 30.03.2023
Спецоперация, 30 марта: наместник лавры обратился к Зеленскому
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение из нее представителей канонической... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T22:06
2023-03-30T22:18
специальная военная операция на украине
украина
турция
россия
владимир зеленский
денис пушилин
реджеп тайип эрдоган
сцкк
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение из нее представителей канонической Украинской православной церкви; врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что о фактическом окружении Артемовска можно будет говорить уже совсем скоро; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России. Гонения на УПЦ Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Зеленскому выселение представителей канонической УПЦ из лавры, сообщает украинское издание "Страна.ua". Позднее митрополит сообщил, что членов комиссии заповедника не пустят на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда. Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической УПЦ, первое заседание состоится 26 апреля, заявил адвокат обители протоиерей Никита Чекман. Происходящее вокруг Киево-Печерской лавры - произвол и преступление Киева против собственного народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Возможность эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов зависит от их решения, но никто не останется безучастным к их судьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ход спецоперацииРоссийские военнослужащие на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, а также сорвали ротацию подразделений противника на передовых позициях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне спецоперации новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в российском МО. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении Артемовска, заявил Пушилин. Сейчас город находится в оперативном окружении: все дороги под огневым контролем российских военных. Украинская армия стягивает западную бронетехнику и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Военные Украины сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов, следует из видео опроса взятого в плен бойцами группы "Вагнер" украинского военнослужащего, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Он также рассказал, что войска Украины доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра. Обстрелы Украиной территории РФ Мирный житель погиб, 14 пострадали при обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Международная обстановкаТурции не следует повторять за Западом антироссийские санкции, в первую очередь, необходим диалог, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции, член клуба "Валдай" и выпускник МГИМО Синан Оган. Президент Турции Эрдоган заявил в ночь на четверг, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что крупные международные компании в сфере энергетики, "получившие невероятную прибыль" из-за конфликта, должны направить часть денег на восстановление энергетической инфраструктуры страны. Польша потребует от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине, заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.
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Наталья Макарова
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Участник молебна о незаконности решения о выселении монахов из Киево-Печерской лавры
Пришедшим в четверг в Киево-Печерскую лавру раздавали памятки, в которых объясняется, как нужно вести себя с полицией, а также что решение о выселении монахов лавры незаконно, рассказывает участник молебна в лавре. Видео с кадрами из монастыря прислали РИА Новости очевидцы.
2023-03-30T22:06
true
PT1M25S
Дезертировавший разведчик "Азова"* о том, как девять месяцев рыл окопы для российских бойцов
Убежавший с завода Ильича в Мариуполе разведчик националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) был настолько напуган, что девять месяцев рыл окопы для российских подразделений, притворяясь мирным строителем. Об этом он сам рассказал РИА Новости после его задержания силовыми структурами.
2023-03-30T22:06
true
PT2M35S
Военнопленный: "Украинские солдаты сдаются в Артемовске из-за недостатка боеприпасов"
Украинские военные сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости видео опроса украинского военнослужащего, взятого в плен бойцами группы "Вагнера"
2023-03-30T22:06
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PT0M46S
Минобороны о сбитой ракете "Гром-2" и потерях ВСУ
Российская система ПВО сбила в зоне спецоперации новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщило Минобороны РФ. Ранее о перехвате таких боеприпасов не сообщалось.
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украина, турция, россия, владимир зеленский, денис пушилин, реджеп тайип эрдоган, сцкк, мгимо, ситуация вокруг упц
Специальная военная операция на Украине, Украина, Турция, Россия, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Реджеп Тайип Эрдоган, СЦКК, МГИМО, Ситуация вокруг УПЦ
Спецоперация, 30 марта: наместник лавры обратился к Зеленскому

Спецоперация, 30 марта: Бог не простит Зеленскому выселение УПЦ из лавры, заявил наместник

© Фото : Украинская православная церковь/TelegramСотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© Фото : Украинская православная церковь/Telegram
Сотрудники полиции продолжают находиться на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение из нее представителей канонической Украинской православной церкви; врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что о фактическом окружении Артемовска можно будет говорить уже совсем скоро; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России.

Гонения на УПЦ

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Зеленскому выселение представителей канонической УПЦ из лавры, сообщает украинское издание "Страна.ua". Позднее митрополит сообщил, что членов комиссии заповедника не пустят на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда.
Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической УПЦ, первое заседание состоится 26 апреля, заявил адвокат обители протоиерей Никита Чекман.
Происходящее вокруг Киево-Печерской лавры - произвол и преступление Киева против собственного народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Возможность эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов зависит от их решения, но никто не останется безучастным к их судьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ход спецоперации

Российские военнослужащие на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, а также сорвали ротацию подразделений противника на передовых позициях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне спецоперации новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в российском МО.
Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении Артемовска, заявил Пушилин. Сейчас город находится в оперативном окружении: все дороги под огневым контролем российских военных.
Украинская армия стягивает западную бронетехнику и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Военные Украины сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов, следует из видео опроса взятого в плен бойцами группы "Вагнер" украинского военнослужащего, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Он также рассказал, что войска Украины доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра.

Обстрелы Украиной территории РФ

Мирный житель погиб, 14 пострадали при обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Международная обстановка

Турции не следует повторять за Западом антироссийские санкции, в первую очередь, необходим диалог, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции, член клуба "Валдай" и выпускник МГИМО Синан Оган.
Президент Турции Эрдоган заявил в ночь на четверг, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России.
Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что крупные международные компании в сфере энергетики, "получившие невероятную прибыль" из-за конфликта, должны направить часть денег на восстановление энергетической инфраструктуры страны.
Польша потребует от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине, заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаТурцияРоссияВладимир ЗеленскийДенис ПушилинРеджеп Тайип ЭрдоганСЦККМГИМОСитуация вокруг УПЦ
 
 
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