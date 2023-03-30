https://ria.ru/20230330/spetsoperatsiya-1861988649.html

Спецоперация, 30 марта: наместник лавры обратился к Зеленскому

Спецоперация, 30 марта: наместник лавры обратился к Зеленскому - РИА Новости, 30.03.2023

Спецоперация, 30 марта: наместник лавры обратился к Зеленскому

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение из нее представителей канонической... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T22:06

2023-03-30T22:06

2023-03-30T22:18

специальная военная операция на украине

украина

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денис пушилин

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Владимиру Зеленскому выселение из нее представителей канонической Украинской православной церкви; врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что о фактическом окружении Артемовска можно будет говорить уже совсем скоро; президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России. Гонения на УПЦ Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что Господь не простит Зеленскому выселение представителей канонической УПЦ из лавры, сообщает украинское издание "Страна.ua". Позднее митрополит сообщил, что членов комиссии заповедника не пустят на территорию лавры, пока не будет соответствующего решения суда. Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск служителей Киево-Печерской лавры канонической УПЦ, первое заседание состоится 26 апреля, заявил адвокат обители протоиерей Никита Чекман. Происходящее вокруг Киево-Печерской лавры - произвол и преступление Киева против собственного народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Возможность эвакуации в Россию выселяемых из Киево-Печерской лавры монахов зависит от их решения, но никто не останется безучастным к их судьбе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ход спецоперацииРоссийские военнослужащие на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, а также сорвали ротацию подразделений противника на передовых позициях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 180 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Российские средства ПВО впервые сбили в воздухе в зоне спецоперации новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщили в российском МО. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении Артемовска, заявил Пушилин. Сейчас город находится в оперативном окружении: все дороги под огневым контролем российских военных. Украинская армия стягивает западную бронетехнику и вооружения на линию боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Военные Украины сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов, следует из видео опроса взятого в плен бойцами группы "Вагнер" украинского военнослужащего, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Он также рассказал, что войска Украины доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра. Обстрелы Украиной территории РФ Мирный житель погиб, 14 пострадали при обстреле Троицкого из РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Международная обстановкаТурции не следует повторять за Западом антироссийские санкции, в первую очередь, необходим диалог, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Турции, член клуба "Валдай" и выпускник МГИМО Синан Оган. Президент Турции Эрдоган заявил в ночь на четверг, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что крупные международные компании в сфере энергетики, "получившие невероятную прибыль" из-за конфликта, должны направить часть денег на восстановление энергетической инфраструктуры страны. Польша потребует от российских спортсменов для участия в Европейских играх подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине, заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.

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Участник молебна о незаконности решения о выселении монахов из Киево-Печерской лавры Пришедшим в четверг в Киево-Печерскую лавру раздавали памятки, в которых объясняется, как нужно вести себя с полицией, а также что решение о выселении монахов лавры незаконно, рассказывает участник молебна в лавре. Видео с кадрами из монастыря прислали РИА Новости очевидцы. 2023-03-30T22:06 true PT1M25S

Дезертировавший разведчик "Азова"* о том, как девять месяцев рыл окопы для российских бойцов Убежавший с завода Ильича в Мариуполе разведчик националистического полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) был настолько напуган, что девять месяцев рыл окопы для российских подразделений, притворяясь мирным строителем. Об этом он сам рассказал РИА Новости после его задержания силовыми структурами. 2023-03-30T22:06 true PT2M35S

Военнопленный: "Украинские солдаты сдаются в Артемовске из-за недостатка боеприпасов" Украинские военные сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки и недостатка боеприпасов, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости видео опроса украинского военнослужащего, взятого в плен бойцами группы "Вагнера" 2023-03-30T22:06 true PT0M46S

Минобороны о сбитой ракете "Гром-2" и потерях ВСУ Российская система ПВО сбила в зоне спецоперации новую украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2", сообщило Минобороны РФ. Ранее о перехвате таких боеприпасов не сообщалось. 2023-03-30T22:06 true PT3M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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